Prima reacție de revoltă a militarilor după raportul Băncii Mondiale: Solda e mai mică decât salariul unei femei de serviciu

Militarii din România nu au primit bine vestea că Banca Mondială a recomandat României o serie de măsuri prin care discrepanța dintre valoarea pensiilor românilor și cea a militarilor să fie redusă. Marius Apostol, președinte AMVVD, acuză că prin reducerea pensiilor militarilor sistemul se va destabiliza!

"Să ne uităm un pic. Ce poate să vadă un militar care intră acum în muncă și vede că nu mai are stabilitate nici pe pensia lui? De cinci ani de zile se caută soluții optime să atragă tinerii în Armata Română. Noi încercăm să aducem tinerii în rândul Armatei. Din păcate, tinerii nu optează pentru Armată. E vorba de soldele militarilor, care sunt ultimele. O soldă pleacă de la 2.500 de lei, când o femeie de serviciu are salariu de minim 3.000 de lei. Pensiile sunt la nivelul din 2015. Un general are pensie peste 10.000 de lei, însă soldații nu sar de 3.000 de lei", a spus Apostol la Antena 3.

