Prima țară din lume care a introdus serviciul telefonic 'ora exactă' închide robotul după 89 de ani

Franţa, prima ţară din lume care a introdus serviciul telefonic "ora exactă", a pus punct acestui serviciu la miezul nopţii de joi spre vineri, după 89 de ani de funcţionare, transmite DPA. În multe alte ţări, serviciul telefonic "ora exactă" este în continuare disponibil. De exemplu, în Germania grupul de telefonie Telekom Deutschland susţine că acest serviciu este în continuare foarte popular, în special în perioadele când se face trecerea de la ora de vară la cea de iarnă şi invers.

Acest serviciu, care permitea doritorilor să afle care este ora exactă, la secundă, în schimbul unui tarif de 1,50 de euro, a înregistrat în Franța o scădere dramatică a numărului de utilizatori în ultimii ani. În condiţiile în care majoritatea oamenilor pot afla ora exactă printr-o simplă privire aruncată pe ecranul telefonului mobil, nu mai există cerere pentru serviciul oferit de operatorul de telefonie Orange.

"În 1991 am avut mai multe milioane de apeluri pe an. La acea dată acest serviciu avea o utilitate, însă puţin câte puţin am văzut cum numărul de utilizatori s-a redus pentru ca în 2021 să avem doar câteva zeci de apeluri", a explicat Catherine Breton, director de marketing la Orange.

Însă, situaţia actuală diferă radical faţă de cea care exista în 1933 când a fost lansat serviciul telefonic "ora exactă", subliniază postul de televiziune BFMTV.

În data de 14 februarie 1933, a fost lansat primul serviciul telefonic "ora exactă", o iniţiativă a lui Ernest Esclangon, astronom şi director la Observatorul astronomic de la Paris. Cele 20 de linii telefonice au primit 140.000 de apeluri, dintre care s-a putut răspunde doar la 20.000 utilizând tehnologia de la acea dată.

Înainte de introducerea robotului telefonic, personalul Observatorului astronomic de la Paris era cel care răspundea la solicitările celor care doreau să afle "ora exactă". Tehnologia a fost modernizată continuu de-a lungul timpului. Începând din 1991, serviciul telefonic "ora exactă" a fost legat de un ceas atomic de la Observatorul astronomic de la Paris iar serviciul automatizat ar fi putut continua, fără probleme, până în 2085.