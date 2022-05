Prima zi a Delegației Senatului României în Albania. Discuții despre aderarea Albaniei la UE

In prima zi a vizitei oficiale in Albania am avut întâlniri de lucru cu reprezentatii grupului parlamentar al partidului de guvernământ, dar si cu reprezentanții Grupului parlamentar al principalului partid de opoziție! De asemenea, delegatia noastra a mai avut o întâlnire de lucru cu Doamna Presedinte a Parlamentului Albanez, Lindita NIKOLLA si cu Doamna Presedinte a Comisiei de Afaceri Externe, Mimi KODHELI!

Principalele subiecte de discutie au fost aderarea Albaniei la Uniunea Europeană, colaborarea dintre cele doua tari ca membre NATO in contextul agresiunii Federatiei Ruse din Ucraina și dezvoltarea cooperarii dintre cele doua tari pe plan economic, cultural, educational și administrativ!

Un alt punct deosebit de important care a fost abordat este cel al necesitatii retrocedării de către Statul Albanez a Casei Nicolae Iorga din Saranda, o proprietate cu o simbolistica specială pentru România! Raspunsurile din partea omologilor albanezi sunt promițătoare in ceea ce privește aceasta retrocedare către statul Roman!

Întâlnirile de astăzi s-au finalizat cu o conferința de presa comuna a Domnului Lider al grupului parlamentar al Partidului Socialist din AlbaniaTaulant BALLA si al Domnului Presedinte al Comisie pentru Politica Externa a Senatului României Titus Corlatean !