Primar PSD: 'Niciun penal nu are ce să caute într-o funcție publică!' Cum se joacă 'onoarea' în partid

Primarul PSD al localităţii Ogrezeni (Giurgiu), Jean Jipa, care a demisionat săptămâna trecută, după ce a fost condamnat în prima instanţă la închisoare cu suspendare pentru delapidare şi abuz în servicu, a anunțat ulterior că revine asupra demisiei printr-un "comunicat pentru cetăţeni" postat pe Facebook.

Jipa a explicat că s-a întors în funcție atât la presiunea cetățenilor, dar mai ales la presiunea partidului. După o discuție cu liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, primarul a înțeles că nu este bine să demisioneze, asta în timp ce președintele PSD, Liviu Dragnea, cu două condamnări la activ își păstrează toate funcțiile publice.

Primarul Jean Jipa este, totuși, sincer și mărturisește că, din punctul său de vedere, niciun penal nu are ce căuta în funcții publice.

”Eu când mi-am dat demisia, am știut de ce mi-o dau, că am vrut să fie un exemplu, că niciun penal nu are ce să caute într-o funcție publică și să aibă pixul de ordonator de credite în mână, prin care să se scurgă banul public. Dar, ulterior, am constatat că oamenii au zis ”Nu, că dacă te duci tu, ne ducem și noi. Începând de la consilieri locali, la cei din familie. Păi ce vreți să vă spun, că au fost consilieri locali bărbați, care au plâns în hohote!

Când mi-am dat demisia am zis să nu știrbesc nici imaginea partidului, că eu nu am candidat pe persoană fizică, am candidat pe listele partidului. Domnul Bădălău, având în vedere că locuiește în aceeași comună cu noi, imediat după demisia mea, are o gospodărie unde locuiește mama sa, era angrenat în ceva activități gospodărești și m-a chemat acolo la dânsul. Mi-a spus că potrivit datelor pe care le-a obținut din localitate, de la oameni, ar fi bine să revin asupra demisiei pentru că având în vedere situația în care se află localitate, eu sunt singurul care pot rezolva problemele”, a spus Jean Jipa, conform Recorder.