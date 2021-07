Primăria Botoșani a angajat serviciile unui interpret al limbajului mimico-gestual pentru a veni în sprijinul persoanelor cu deficienţe de auz

Primăria municipiului Botoşani a angajat serviciile unui interpret al limbajului mimico-gestual pentru a veni în sprijinul persoanelor cu deficienţe de auz care au nevoie de serviciile municipalităţii, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, primarul Cosmin Andrei.

Potrivit acestuia, Primăria a semnat un contract Asociaţia Naţională a Surzilor, pentru punerea la dispoziţie a unei persoane care să asigure comunicarea dintre funcţionarii din administraţia locală şi persoanele fără auz, conform agerpres.

"Am semnat un contract pentru interpretarea limbajului mimico-gestal pentru cei care au deficienţe de auz pentru a le putea transmite mesajele pe care municipalitatea le are de transmis. Nu contează numărul persoanelor cu deficienţe, ci nevoia lor. De aceea, am considerat că este important să asigurăm această variantă de comunicare", a afirmat Andrei.Contractul este încheiat pe perioada unui an şi are o valoare de 15.000 de lei, fără TVA.