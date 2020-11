Primăria Brașov pune la dispoziția Spitalului de Boli Infecțioase un container ca punct de recoltare RT-PCR

Primăria Brașov pune la dispoziția Spitalului de Boli Infecțioase un container amenajat, care va fi utilizat ca punct de recoltare RT-PCR, anunță, marți, municipalitatea.

Decizia punerii la dispoziție a containerului a fost luată în urma discuțiilor pe care viceprimarul Flavia Boghiu le-a avut cu prefectul Cătălin Văsii și directorul DSP, dr. Andrea Neculau, scopul fiind reducerea aglomerației de la centrul de testare funcțional la Spitalul de Boli Infecțioase.

,,Miercurea trecută am fost, împreună cu prefectul și cu DSP-ul, la Spitalul de boli infecțioase ca să vedem cum putem rezolva problemele care sunt acolo, cu cetățenii care stau la coadă la testare și cu faptul că, acolo, sistemul este ușor colmatat, adică timpii de procesare sunt foarte mari. Am evaluat etapele care ridică probleme, de la recoltare, testare, la examenul de bilanț făcut pacienților pozitivi, la 7 zile, la locurile de parcare din fața spitalului, care sunt ocupate de pacienți, iar angajații parchează în curte, unde este și containerul pentru analizele de sânge. Am reușit să identificăm soluții pentru toate aceste situații”, a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.

Pentru descongestionarea trotuarului, intrarea va fi mutată în partea dreaptă, spun reprezentanții Primăriei Brașov. Pentru laboratorul de analize de sânge, s-a luat decizia ca o parte din activitate să fie mutată, în spate, unde există spațiu adecvat amenajat în trei containere.

De asemenea, pentru reducerea numărului de persoane care așteaptă la centrul de testare, soluția a fost de amenajare a încă unui punct de recoltare, astfel încât să se poată dubla capacitatea acestui centru.

„Pentru a veni în sprijinul brașovenilor care vin la acest centru pentru testare, am luat decizia de amplasare a încă unui container, în spațiul de lângă garaje. Am adaptat terenul ca să poată fi amplasat acest container și urmează ca tot municipalitatea să pună la dispoziție un container, cu dotările necesare pentru activitatea medicală, pentru o perioadă de 3 luni, care poate fi prelungită”, a mai spus Boghiu.

Totodată, viceprimarul a vorbit și despre implementarea unui sistem de informare a cetățenilor care se adresează acestui centru de testare, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să aștepte inutil pentru a fi testați. Ei vor afla care sunt simptomele pentru care ar trebui să solicite testare, faptul că primul pas este acela de a se adresa medicului de familie, ce alte centre de testare există în Brașov și alte informații utile pentru a se reduce numărul de persoane care așteaptă la centrul de testare de la spitalul de infecțioase.