Primăria Brașov va achiziționa o autospecială pentru transportul pacienților înalt contagioși

În cadrul ședinței de astăzi, la propunerea primarului, Consiliul Local a aprobat alocarea a 950.000 de lei pentru achiziționarea unei autospeciale pentru transportul pacienților înalt contagioși, care va fi pusă la dispoziția ISU Brașov. Această autospecială este multirol, poate transporta până la 6 pacienți, dintre care 4 pe tărgi, iar 2 pe scaune. Municipalitatea a luat această decizie având în vedere că ISU Brașov nu dispune de o astfel de autospecială, iar pentru transportul pacienților, în special cei contagioși, se apela la sprijinul ISU Covasna.

„Astăzi am propus Consiliului Local, iar acesta a aprobat, un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brașov, în așa fel încât să suplimentăm lista de investiții și să alocăm suma necesară pentru achiziționarea unui echipament auto care are toate dotările necesare pentru a interveni în cazuri cu risc mare de infecție și pentru transportul persoanelor aflate într-o asemenea situație. Acest echipament este util mai ales în această perioadă de pandemie, dar va fi utilizat și în situații de urgență. Acest echipament va fi proprietatea municipiului Brașov, va fi dat în folosință Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, și cu acest echipament vom putea salva vieți omenești în perioade dificile, cum este și această perioadă. Ne-am pus de acord cu specialiștii ISU, cu specialiștii Unității de Primiri Urgențe, care și ei pot utiliza acest echipament, și cu președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, domnul prefect al județului Brașov. Sper să putem face această achiziție în următoarele zile, iar cei ce sunt în nevoie să beneficieze de această echipare pe care o adăugăm noi dotării ISU și UPU Brașov”, a declarat primarul George Scripcaru.

Prezent on-line la ședința Consiliului Local, inspectorul șef al ISU Brașov, lt. col. Lucian Dumitru Marciu, a declarat:

„Este vorba de o autospecială multirol. Noi am avea nevoie de o autospecială de transport personal și victime multiple, dar având în vedere și situația dată de Covid și nu numai - pentru că am mai trecut și printr-o situație de amenințare cu Ebola. Este o mașină extraordinară, ținând cont că se poate transforma într-o autospecială de transport pacienți înalt contagioși. Ambulanța are capacitatea de a crea presiune negativă la interior și astfel împiedică propagarea agentului patogen spre exterior. În plus,. această mașină are și un sistem de filtre HEPA foarte performant. Mașina poate evacua până la 6 victime în același timp, dintre care 4 pe targă. În plus, din dotarea ei fac parte și patru izolete, foarte necesare în acest moment. Având în vedere că avem foarte multe misiuni în județ și municipiu, majoritatea pacienților sunt internați în spitale din municipiul Brașov, iar ambulanțele nu oferă aceste condiții de transport eficient și o siguranță ridicată, o astfel de autospecială este foarte importantă pentru noi. Acum nu avem o astfel de autospecială și trebuie să cerem sprijinul colegilor de la Covasna, dar trebuie subliniat că nu este utilă numai în cazuri de intervenție Covid, ci și la multe accidente unde sunt victime multiple, care pot fi evacuate deodată, în condiții foarte bune“ .

Descriere autospecială:

Ambulanța pentru transportul pacienților înalt contagioși este realizată pe un șasiu Mercedes Sprinter, pe care s-a amplasat o suprastructură din panouri sandwich, placate pe interior cu inox, ceea ce permite utilizarea celor mai puternici agenți dezinfectanți. Ambulanța este dotată atât cu un puternic sistem de filtre HEPA, cât și cu un dispozitiv care produce în interiorul ambulanței presiune negativă, împiedicându-se astfel eliberarea agentului patogen în exterior.

Ambulanța mai încorporează un sistem de transport victime multiple, ceea ce o transformă într-un vehicul multifuncțional. Astfel, ea poate transporta la locul unui incident până la 9 salvatori, de unde pot fi evacuate până la 6 victime, dintre care 4 pe tărgi colapsibile (brancarde) iar 2, în stare mai puțin gravă, pe scaune. Ambulanța poate fi utilizată și pentru transportul a 2 pacienți pe tărgi cu cărucior, respectiv a unui pacient aflat într-un pat de spital. Soluția constructivă permite, printr-o minimă adaptare, montarea unui troliu care să faciliteze încărcarea unui pacient bariatric, pe o targă special construită pentru acest tip de pacienți.

Mașina de bază este un șasiu Mercedes Sprinter 4x4, 3 litri, 184 CP, cu capabilități off-road superioare celor de serie, mulțumită unei modificări a tracțiunii (integrală nepermanentă). Masa totală maximă autorizată a ambulanței este de 4500 kg.