Primăria București anunță că au fost autorizate 13 evenimente în ziua mitingului PSD: Protestul Rezist NU e pe listă

Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice, organizata la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti, la care participa toti factorii implicati in asigurarea linistii si ordinii publice (Politia Rutiera, Directia Generala de Politie, Directia Generala de Jandarmi, Brigada Speciala de Jandarmi, Administratia Strazilor etc.), a aprobat pentru data de 9 iunie 2018, un numar de 13 evenimente care se vor desfasura pe domeniul public, in mai multe zone din Bucuresti. Mentionam ca aceste evenimente (culturale, sportive, de informare, marsuri si mitinguri) au fost aprobate potrivit Legii 60/1991, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata. Protestul celor de la Rezist nu figurează pe lista celor autorizate.

Primarul General, Gabriela Firea: "Avand in vedere numarul mare de evenimente care au loc in data de 9 iunie in Bucuresti, precum si amploarea acestora, fac un apel catre toti organizatorii acestor manifestari sa respecte termenele si conditiile stabilite impreuna cu autoritatile publice, prin protocoalele de organizare si desfasurare a adunarilor publice aprobate, astfel incat evenimentele sa se desfasoare pasnic si civilizat, in deplina siguranta a cetatenilor. Primaria Capitalei, impreuna cu Jandameria, Politia Rutiera, Politia Locala a Municipiului Bucuresti precum si unitatile de politie locala de sector, institutii care au responsabilitatea de a asigura siguranta cetatenilor, vor lua toate masurile legale astfel incat aceste evenimente sa se desfasoare in cele mai bune conditii. Subliniez faptul ca Primaria Municipiului Bucuresti respecta si va respecta intotdeauna dreptul democratic al cetatenilor, consfintit de Constitutia Romaniei, de a se manifesta liber, cu respectarea legislatiei in vigoare. Nu trebuie sa uitam ca Bucurestiul, capitala europeana, apartine bucurestenilor care trebuie sa se simta in siguranta in orasul in care traiesc"

Mentionam faptul ca organizatorii tuturor evenimentelor aprobate de Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice pentru data de 9 iunie, au respectat legea 60/1991, care, la art. 7 stipuleaza ca organizatorii adunarilor publice trebuie sa depuna o solicitare, cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii acestora, in care trebuie sa mentioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora inceperii si durata actiunii, traseele de acces si de dispersare, numarul aproximativ al participantilor, persoanelor imputernicite sa asigure si sa raspunda de masurile de organizare etc. Solicitarile sunt analizate de membrii Comisiei care stabilesc, impreuna cu organizatorii, toate aspectele pentru buna desfasurare a evenimentelor, din punctul de vedere al sigurantei cetatenilor, al traficului rutier etc.

Subliniem faptul ca termenul de „notificare" a autoritatii , vehiculat in mediul online, asupra intentiilor unor perosane de a organiza diverse evenimente in spatiul public (Piata Victoriei) NU exista in Legea 60/1991, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, nu are nici o acoperire juridica, aceasta fiind NULA din punct de vedere legal.

Astfel, orice manifestare organizata in spatiul public, avand la baza asa-zise notificari, nu respecta legislatia Romaniei, induce in eroare cetatenii de buna credinta si ingradeste dreptul de a manifesta liber al celor care au parcurs toti pasii prevazuti de lege pentru organizarea evenimentelor publice.

Reamintim ca, in conformitate cu legislatia in vigoare, si potrivt protocoalelor incheiate cu autoritatile publice, orice organizator de evenimente, fie ca vorbim despre manifestari culturale, sociale, marsuri sau mitinguri, isi asuma atat numarul de participanti, cat si masurile logistice astfel incat evenimentul respectiv sa se desfasoare in deplina siguranta pentru toti participantii.

Mai mult decat atat, potrivit legii 60/1991, art 26: "Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa intruneasca elementele constitutive ale unor infractiuni:

a) organizarea si desfasurarea de adunari publice nedeclarate, neinregistrate sau interzise;

b) nerespectarea orelor de desfasurare, traseelor de deplasare sau locului si perimetrului destinat adunarii publice

i) organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate in acelasi timp si in acelasi loc cu adunarile publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare;

Cele 13 evenimente aprobate de Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice vor avea loc dupa cum urmeaza:

1. Piata Constitutiei - Teatrul Excelsior - eveniment cultural - spectacol de teatru Vlaicu Voda; nr estimat de persoane: 15.000; intre orele 10.00-23.00

2. Creart - Centrul Istoric - eveniment cultural - Simfonii pe asfalt; intre orele 20.00-22.00

3. Asociatia Accept - Mars al Diversitatii pentru vizibilitatea comunitatii LGBT - incepand cu ora 17.30-20.30 – punct de adunare si plecare in mars Calea Victoriei nr. 224 in dreptul Raiffeisen Bank - Bd. Elisabeta - PiataUniversitatii. Numar estimat de participanti: 4.000 de persoane.

Adunarea participantilor pe trotuarele adiacente Caii Victoriei, din zona Piata Victoriei.

4. Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria - eveniment divertisment pentru copii - Marea Topaiala - Parcul Regele Mihai I (fost Herastrau) - intrarea din sos Nordului; numar estimat de participanti 50 de persoane, intre orele 10.00-18.00 5. Asociatia Platforma Unionista "Actiunea 2012" - adunari publice de sustinere a unirii cu Republica Moldova - pe trotuarele unor bulevarde si in parcuri (grupuri de 4-5 persoane), intre orele 10.00-19.00.

6. Asociatia Initiativa Prelungirea Ghencea si Grupul Civic Initiativa Domnesti - mars care militeaza pentru modernizarea zonei Prelungirea Ghencea - Domnesti, unde se desfasoara de altfel si evenimentul, intre orele 10.00-13.00.

7. Societatea Rima Special SRL - eveniment cultural - Carti pe roti - parcul Regele Mihai I, Roata Mare; orele 10.00-21.00; 8. Asociatia Romana Quigong Falun Dafa Romania - actiune de informare (trotuar bd Beijing, la intrarea in parcul Bordei); orele 11.45-13.45 9. SC Olga Gudynn International School SRL - eveniment sportiv - in parcul Regele Mihai I, intrarea Arcul de Triumf, orele 11.00-13.00. Numar estimat de participanti: 100

10. PSD - adunare publica impotriva abuzurilor - evenimentul va avea loc in Piata Victoriei - intre orele 20.00-22.00.

11. Partidul Noua Dreapta - Marsul Normalitatii - intre orele 13.00-16.30 –punct de adunare si plecare in mars bd Lascar Catargiu - Piata Romana - Bd Magheru - Bd Nicolae Balcescu - Piata Universitatii - Bd I C Bratianu - str. Halelor - Splaiul Independentei - Dealul Patriarhiei. Numar estimat de participanti: 300 persoane. Intre orele 12.00-16.30.

12. PROEDUS - eveniment sportiv - cros - in Parcul Regele Mihai I, intrarea Charles de Gaulle - Aleea Cariatidelor - Bd. Constantin Prezan - Arcul de Triumf - bd. Kiseleff - fantana Modura, intre orele 10.00-18.00, numar estimat de participanti 3.000-6.000 de participanti.

13. Teatrul Tandarica - spectacole de teatru - Parcul Sebastian, intre orele 7.00-21.00.

