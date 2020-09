Primăria București și STB s-au pregătit de începerea anului școlar: numărul autobuzelor și al tramvaielor a fost suplimentat

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunță la începutul anului școlar că STB a suplimentat numărul mijloacelor de transport în comun cu încă 130 de autovehicule. De asemenea, 10 tramvaie au fost reabilitate și modernizate în Uzinele STB.

„Am prezentat azi masurile luate de Primaria Capitalei odata cu inceperea noului an scolar: suplimentarea mijloacelor de transport in comun, reluarea circulatiei autobuzelor scolare, testarea elevilor si profesorilor din Bucuresti precum si dotarea corespunzatoare a cabinetelor scolare din unitatile de invatamant din Capitala.

A inceput scoala, din pacate in conditii de pandemie, ceea ce inseamna ca au fost necesare masuri suplimentare de siguranta si igiena. Primaria Capitalei a facut toate demersurile astfel incat cei mici, parintii, bunicii si cadrele didactice sa se simta in siguranta. Reamintesc faptul ca elevii si profesorii se pot inscrie in aplicatia Primariei Capitalei, (https://testamcovid.assmb.ro) pentru a se testa gratuit cu aparate RT-PCR, pentru începerea noului an școlar în siguranță.

Totodata, printre masurile pe care le-am luat se numara si suplimentarea mijloacelor de transport in comun cu 130 de autobuze, tramvaie si troleibuze, astfel incat bucurestenii sa nu fie nevoiti sa astepte sau sa circule in aglomeratie.

Astfel, in prezent, in Capitala circula 1570 de vehicule.

Mai mult, s-au reabilitat si modernizat, in cadrul Uzinei de Reparatii STB, aproape de la zero, 10 tramvaie care se aflau intr-o stare de uzura avansata.

Primul tramvai de acest tip va fi introdus în traseu, pe linia 1/10, in urmatoarele zile.

Reabilitate în colaborare cu specialiştii Universităţii Politehnica din Bucureşti – Facultatea de Transporturi, aceste tramvaie au scaune ergonomice cu feţe detaşabile care pot fi curăţate eficient, sunt dotate cu podea coborată și accesorii pentru persoane cu dizabilități, au izolare fonică, sistem de informare în timp real a călătorilor, router wifi gratuit şi încărcătoare USB, camere de supraveghere video, atât externe, cât şi interne, pentru siguranţa călătorilor.

De asemenea, au fost montate validatoare care să ofere publicului posibilitatea plăţii călătoriei şi cu cardul bancar”, a precizat Gabriela Firea, primarul general.

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a explicat ca toate mijloacele de transport in comun sunt decontaminate la fiecare capat de traseu, iar controlorii, ajutati de Politia Locala, reamintesc tuturor calatorilor de obligativitatea purtarii mastilor de protectie, de fiecare data cand calatoresc cu mijloacele STB.

In ceea ce priveste autobuzele scolare, Mihai Teodorescu, Directorul Directiei de Transporturi din Primaria Capitalei a reamintit faptul ca din aceasta dimineata autobuzele scolare au reintrat in circulatie: "33 de autobuze scolare circula de astazi, pe 16 trasee si deservesc 9.000 de elevi din 5 scoli din sectoarele 1, 3 si 6. Pe masura ce vom avea solicitari, vom realiza noi trasee si pentru alte scoli din Capitala".

Referitor la transportul regional, Vasile Petrariu, Presedinte Sindicat STB a declarat: ”De peste doi ani, STB SA asigura transportul public local in Ilfov cu peste 43 de linii si 150 de autobuze, ceea ce reprezinta o premiera! Primaria Municipiului Bucuresti face eforturi considerabile, atat din punct de vedere financiar, cat si uman, astfel incat toti cetatenii sa beneficieze de un transport public in comun modern".

Cat despre pretul calatoriilor transportului in comun, Firea a subliniat faptul ca nu este de acord cu reducerea sau chiar eliminarea subventiei STB, asa cum s-a propus in spatiul public: "II asigur pe bucuresteni ca NU vom renunta la subventia STB! Un bilet de calatorie ar ajunge de la 1,3 lei la 6 lei, un pret foarte mare, care nu ar putea fi suportat de toti bucurestenii. Toate capitalele europene subventioneaza transportul public, tocmai pentru a incuraja cat mai multi oameni sa calatoreasca cu mijloacele de transport in comun!", a precizat Gabriela Firea pe pagina ei de Facebook.