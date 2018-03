Primăria Capitalei a câștigat definitiv procesul cu USR. Reacția Gabrielei Firea

Primaria Municipiului Bucuresti a castigat definitiv procesul intentat de USR pentru suspendarea hotararilor CGMB privind infiintarea celor 22 de companii care alcatuiesc Holdingul Municipal Bucuresti- Capitala Europeana

Prin Decizia nr. 1487/14.03.2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv, ca neintemeiat, recursul reclamantilor U.S.R, Roxana Wring si Ana Maria Ciceala, care solicitau suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind infiintarea celor 22 de companii municipale.

Primarul General, Gabriela Firea: "Decizia pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti intareste faptul ca infiintarea acestor companii reprezinta o initiativa perfect legala a actulei administratii, in acelasi timp eficienta si moderna pentru locuitorii Capitalei. Subliniez inca o data ca societatile comerciale care alcatuiesc Holdingul Municipal Bucuresti- Capitala Europeana reprezinta un demers conform legii si un model implementat cu succes in alte capitale europene, aspect nementionat de niciunul dintre contestatarii acestui demers al Municipalitatii. Reamintesc ca activitatea acestor companii municipale este transparenta, acestea vor fi supuse anual controlului Curtii de Conturi, respecta legislatia privind achizitiile si isi vor raporta activitatea economica in fata Consiliului General".

Va reamintim faptul ca Primaria Generala este singura administratie din tara care de 11 ani nu a facut nici o delegare de gestiune a unui serviciu public. Contractele incheiate inainte de anul 2000 se prelungeau sine die, fara licitatii, fara o procedura transparenta, fara respectarea legislatiei privind utilitatile si serviciile publice.

De asemenea, potrivit estimarilor, activitatea acestor societati va determina reducerea cu 25% a efortului de la bugetul local.

Totodata, infiintarea companiilor municipale permite incheierea unor parteneriate public-private cu mediul de afaceri, in domeniile de specialitate, ceea ce reprezinta o accelerare a realizarii unor proiecte de investitii, esentiale pentru Bucuresti.

Companiile Municipale infiintate de catre Primaria Municipiului Bucuresti au ca obiectiv administrarea mult mai eficienta a patrimoniului public si furnizarea serviciilor publice la standarde europene la preturi mult mai mici decat cele actuale, toate aceste masuri constituind imbunatatiri ale administrarii bugetului Capitalei, in beneficiul bucurestenilor.