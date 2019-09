Primăria Craiova se împlică în schimbarea gazonului pe Stadionul 'Ion Oblemenco': Cât investește municipalitatea pentru noua suprafață de joc

Victor Pițurcă manager-ul general al echipei Universitatea Craiova, a anunțat, marți, că stadionul "Ion Oblemenco" va avea un nou gazon. Acesta va costa 300.000 de euro, iar costurile vor fi suportate de Primăria Craiova, potrivit Mediafax.

De la sosirea la Universitatea Craiova, la începutul acestei luni, Pițurcă și-a exprimat nemulțumirea față de gazonul existent. Managerul tehnic spune că a ajuns la un acord cu primarul Craiovei ca Universitatea să beneficieze de un gazon de calitate, la fel ca echipe importante din Europa, precum Ajax sau Atletico Madrid.

Citește și: Gigi Becali și-a chemat fina în fața judecătorilor- Suma uriașă pe care i-o datorează Gabriela Firea

"Am vorbit cu primarul Craiovei şi el, ca şi noi, are ambiţia să pună cel mai bun gazon, unul de cinci stele. E adevărat ce aţi scris voi, că eu vreau unul mixt, dar acesta nu costă 400.00 de euro. Ar costa atât dacă am lucra prin intermediari, care au comisioane e foarte mari, dar noi am vorbit direct la producător. Firma se numeşte Grass Master, e din Olanda şi la ei au apelat şi unele dintre marile echipe, care au suprafeţe de joc de calitate, cum ar fi Ajax, Tottenham, City, Atletico Madrid, Bilbao. Deci, Craiova va avea teren ca pe Amsterdam Arena şi Wanda Metropolitano. Am vorbit direct cu firma mamă, nu prin intermediari, deci am exclus comisioanele de intermediere, dar trebuie să luăm în calcul şi manopera, preţul va fi de 300.000 de euro", a declarat Pițurcă, pentru gsp.ro.

Citește și: Gheorghe Dincă face noi mărturisiri! Ce le-a spus colegilor de celulă

De asemenea, Pițurcă a menționat că va fi vorba de un gazon mixt, format din iarbă naturală, în proporție de 94-95%, și fire de gazon sintetic, in proporție de 5-6%. Montarea ar urma să aibă loc în luna octombrie, iar primul meci pe noul gazon ar putea avea loc la începutul lunii noiembrie: "Ştiţi ce ne-a spus firma olandeză? După ce va fi montat, la 3 zile distanţă se poate juca pe el! Oricum, după meciul cu Poli Iaşi de acasă, progamat vinerea viitoare, se întrerupe campionatul, apoi avem două jocuri afară, iar primul acasă va fi abia pe 2 noiembrie. Deci avem la dispoziţie o lună, din 4 octombrie până în 2 noiembrie", a mai declarat tehnicianul.