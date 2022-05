Primăria Sectorului 4 împreună cu Primăria Capitalei și cu Asociația Parcul Natural Văcărești caută cele mai bune soluții pentru protejarea și transformarea 'De

Fără incendii de vegetație, pază sporită și mai multă curățenie în Parcul Natural Văcărești. De aceste lucruri se va ocupa Sectorul 4 al Municipiului București începând cu data de 1 iunie a.c.. Partener de încredere alături de Primăria Capitalei și Asociația Parcul Natural Văcărești, în cel mai amplu și complex demers de protejare și de valorificare în beneficiul oamenilor a unicei arii naturale urbane protejate din țara noastră, Sectorul 4 a anunțat astăzi primele măsuri de urgență pe care le va întreprinde în mai puțin de o lună.

Mai mult, în cadrul unei vizite în Delta Văcărești, alături de Însărcinatul cu Afaceri al Ambasadei SUA în România, David Muniz, de Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, și de reprezentanții Asociației Parcului Natural Văcărești, edilul Sectorului 4, Daniel Băluță i-a invitat pe cei mai buni specialiști din domeniu să se alăture acestui proiect.

„Vreau să-i mulțumesc domnului ambasador pentru că este alături de noi și sunt convins că va sprijini concursul internațional de soluții pe care Primăria Municipiului București, Asociația Parcul Natural Văcărești și Sectorul 4 l-au inițiat. Avem nevoie de cele mai bune soluții, pentru ca acest loc să devină unic în Europa. Împreună am întreprins două categorii de măsuri. Prima categorie o reprezintă măsurile de urgență, pentru că scopul final este ca în această toamnă să avem finalizate proiectele tehnice pentru măsurile privind punerea în siguranță a acestei zone protejate. În etapa a doua, care deja a debutat prin concursul internațional de soluții, ce a fost deja ridicat in Serviciul Electronic de Achiziții Publice, invit toți specialiștii din țară, din Europa și nu numai, să se alăture acestui demers. Prin parteneriatul dezvoltat cu PMB am reușit să îmbunătățim serviciile de salubrizare și pază, astfel încât de la data de 1 iunie vom avea mai multă pază în aceasta zonă, pentru a preveni incendiile destul de dese, unele provocate de oameni, iar altele din cauze naturale”, a declarat Daniel Băluță, Primarul Sectorului 4.

La rândul său, Primarul Capitalei a declarat că asocierea cu Sectorul 4 este cea mai bună soluție pentru demararea procedurilor administrative în cel mai scurt timp posibil.

”Există un parteneriat cu Primăria Sectorului 4, care avea deja niste acorduri cadru care să ne permită să facem o serie de achiziții mai rapide decât dacă le-am fi făcut separat. Și sunt deja în curs studii foarte importante pentru evoluția acestei zone. Se lucrează la realizarea planului de management, a unui regulament al parcului, precum și la studiu hidro și la un studiu geo, foarte importante pentru echilibrul acestei zone”, a declarat Nicușor Dan.

Cele două autorități locale și societatea civilă implicate în acest proiect vor primi și un consistent sprijin internațional. În acest sens, Însărcinatul cu Afaceri al Ambasadei SUA în România, David Muniz susține importanța acestei arii protejate din mijlocul orașului.

„Este minunat să fiu astăzi aici, să văd acest parc atât de frumos și de minunat, o comoară pentru toți locuitorii Bucureștiului. Sper să vedem cât mai multi oameni vizitând acest loc și îi încurajăm să vină și să se bucure de o experiență unică în acest habitat natural chiar în mijlocul orașului. Acest parc simbolizează foarte multe. Este simbolul rezilienței, al cooperării între toate entitățile prezente aici care lucrează împreună să protejeze acest parc, dar și al colaborării între tări, pentru că știu că studenții câtorva universități din Statele Unite vin aici frecvent să studieze”, a declarat șeful misiunii diplomatice a SUA în România.