Primăria Sectorului 6 a dispus sistarea lucrărilor pe un șantier din Militari

În urma sesizărilor primite de la cetățeni și a unui control în teren, Primăria Sectorului 6, prin Poliția Locală Sector 6, a constatat faptul că, la un șantier situat pe Bulevardul Iuliu Maniu au fost executate excavații fără autorizații de construire și fără organizare de șantier.

În urma verificărilor, Serviciului Disciplina în Construcții a întocmit proces-verbal de amendă în cuantum de 50.000 de lei și a dispus readucerea terenului la starea inițială.

Totodată, deoarece reprezentantul societății în cauză nu a putut pune la dispoziție toate documentele solicitate, inspectorii Serviciului Protecția Mediului au întocmit invitație la sediul instituției, pentru data de 10.02.2021, în vederea finalizării controlului și a dispunerii măsurilor finale.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6:

“Azi dau un mesaj! Sectorul 6 nu este un sat fără câini. Am primit petiții care îmi semnalau că acest mare proiect imobiliar, care are deja birou de vânzări, nu are și autorizație de construire.

Nu știu cât mai pot repara din ceea ce a fost deja distrus, voi încerca, dar nu va fi și mai mult distrus în mandatul meu.

Nu mă opun dezvoltării, trebuie doar ca aceasta să țină cont și de interesul public si de legi. Cea mai mare reformă pe care am putea să o facem în țara asta este să respectăm și să aplicăm legea.”