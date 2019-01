Primarii, REPLICĂ pentru Liviu Dragnea: Noi nu suntem niște fraieri care nu știu cifrele, legile sau cum circulă banii

Reprezentanții administrațiilor locale au precizat, după întâlnirea cu premierul României, referitor la postarea lui Liviu Dragnea în care anunță măsurile propuse primarilor in ceea ce priveste bugetul, ca procentele anuntate de presedintele PSD nu sunt cele solicitate si dorite de primari.

"67 % a fost propunerea AMR,nu 60%. Nu am vazut nicio referire in postare ca primaria Capitalei pierde. (..) Ne va fi foarte greu sa platim creanta Elcen ca sa nu mai fie probleme cu apa calda in Bucuresti. Aici e lovitura, la termoficare", a declarat Gabriela Firea.

"E adevarat ce spune dna primar general, s-a luat un procent din bugetul municipalitatii si a fost redistribuit la sectoare. Un alt aspect, noi am solicitat recuperarea la ce am pierdut in 2017. In clasa a 4 a am invatat cum se fac procentele. Noi ar fi trebuit sa avem 67 la suta pentru a recupera pierderile din 2017, pondere in buget, nu suma totala. 77 miliarde in 295 mie nu-mi da 45 la suta, ci 20 %. Cnd o sa ajungem la 30 din cei 295... Noi nu suntem niste fraieri care nu stiu cifrele, legile sau cum circula banii", a completat Robert Negoita.

"Cifra pe care a scris-o Liviu Dragnea si pe care ne-a zis-o si reprezentantul Guvernului am refuzat-o", a precizat Gheorghe Falca.

Președintele PSD Liviu Dragnea a scris, miercuri, pe Facebook, că primăriile vor opri 60% din încasări, așa cum au cerut, iar restul de 40% vor merge la județ, din care 20% se vor întoarce la aceleași primării pentru echilibrare.