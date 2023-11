Primarii se revoltă pe decizia lui Ciolacu - Blocarea cheltuielilor pe final de an pune proiectele locale 'pe butuci'

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că ordonanţa de reducere a cheltuielilor bugetare va afecta capacitatea de absorbţie a fondurilor europene sau guvernamentale şi va întârzia semnificativ derularea unor proiecte importante pentru comunitate.

Korodi a explicat că, de obicei, în lunile noiembrie şi decembrie se organizează licitaţiile pentru proiecte tehnice sau studii de fezabilitate ale proiectelor ce vor fi lansate în primăvara anului viitor, lucru care nu se va mai putea realiza, din cauza prevederilor respectivei ordonanţei.

Drept urmare, spune primarul din Miercurea-Ciuc, vor fi proiecte pentru care licitaţia pentru execuţie va începe abia în vara anului viitor sau chiar în toamnă.

Primarul din Miercurea-Ciuc a precizat că instituţia pe care o conduce a pregătit, pentru lunile noiembrie şi decembrie, proceduri de achiziţie pentru studii de fezabilitate sau proiecte tehnice ce vizează 16 teme, cu impact asupra absorbţiei fondurilor europene sau a fondurilor guvernamentale.

Întrucât acestea nu vor mai putea fi derulate, primarul consideră că abia în luna aprilie a anului viitor vor putea fi lansate aceste proceduri de achiziţii, iar unele proiecte europene, cum ar fi cele din cadrul Programului Operaţional Regional, vor fi ratate.

"Guvernul a spus că, prin această decizie, doreşte să aibă un control mai riguros asupra cheltuielii banului public la sfârşit de an şi să facă, dacă se poate, economii. Nu vor fi bifate, din punct de vedere strategic, aceste ţinte, dacă ne gândim numai la aceste 16 teme de proiectare. Pentru că, în momentul în care pe noi ne blochează să lansăm proiecte de realizare a studiilor de fezabilitate sau proiectelor tehnice, acelea oricum nu sunt mature pentru plată la sfârşit de an, deci oricum n-ar fi o cheltuială pentru statul român, dar va fi o deficienţă în momentul absorbirii fondurilor europene pentru anii următori. Deci, vor fi amânate cu jumătate de an, cu un an de zile, cel puţin, lucruri strategice care vor avea impact direct - în 2024, 2025, 2026 - asupra capacităţii statului român de a absorbi fonduri europene", a afirmat Korodi.

Proiecte importante pentru oraș vor fi amânate

Primarul a dat exemple de proiecte importante din oraş care vor fi amânate, din cauză că nu se pot realiza studiile de fezabilitate sau proiectele tehnice, cum ar fi modernizarea sistemului de iluminat public, eficientizarea energetică a unor blocuri de locuit, reabilitarea cartierului Aleea Nagy Istvan, a Casei de Cultură a Sindicatelor, realizarea campusului pentru învăţământul dual, realizarea strategiei energetice a oraşului, dar şi elaborarea PUZ-ului pentru parcul industrial.

De asemenea, se va amâna şi proiectul de reabilitare a Cimitirului Eroilor din oraş, care se realizează în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor şi care ar fi trebuit să intre anul viitor în faza de execuţie, dar şi reabilitarea Galeriei 'Nagy Istvan'.

Există şi proiecte care trebuiau executate sau finalizate în acest an şi care trebuie amânate, cum ar fi extinderea reţelei de iluminat public sau modernizarea sistemul de avertizare la incendii şi de prevenire a incendiilor de la Muzeul Naţional Secuiesc Harghita.

Korodi Attila a mai spus că nu se vor putea achiziţiona cele două aparate drugtest, pe care Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă dorea să le dea Poliţiei Municipale, dar se va bloca şi proiectul Rabla Local, iar contractele cu cei 168 de cetăţeni beneficiari nu vor putea fi semnate.

Primarul a adăugat că vor fi afectate şi evenimentele culturale atât ale comunităţii maghiare, cât şi ale celei româneşti, cum ar fi spectacole de teatru, tradiţionalul eveniment "Întâlnirea primaşilor" sau editarea unui ghid turistic al oraşului.

"Din punct de vedere al impactului bugetar, cum e proiectat bugetul oraşului Miercurea-Ciuc, impactul acestor măsuri nu este mare, dar impactul strategic, mai ales pe partea de strategii, de studii de fezabilitate şi proiecte, care ar trebui să prindă anumite termene limită, mai ales pe proiectele cu fonduri europene, va fi un impact semnificativ şi major", a arătat Korodi Attila.