Primarul Brăilei va instala un sistem de monitorizare video în cimitire, după numărul tot mai mare de furturi și acte de vandalism

Primarul Brăilei, Marian Dragomir, a anunţat că are în plan montarea de camere video în cimitirele din municipiu, având în vedere furturile şi actele de vandalism tot mai frecvente.

"Cel mai trist lucru este să furi din cimitir. Este inexplicabil, oamenii aceştia nu pot fi înţeleşi. Pot fura de oriunde, dar din cimitir? Nici măcar lipsă de educaţie nu putem spune că este, e ceva de neimaginat. Vom avea un sistem de monitorizare video în cimitirele din municipiu", a declarat Marian Dragomir.

Primarul a precizat că Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor va investi în acest an peste 1.350.000 de lei pentru reparaţii şi modernizări în cimitirele din municipiul Brăila.

"A fost nevoie ca şi zona aceasta să primească investiţii suplimentare, pentru a avea condiţii normale atunci când mergi, la anumite sărbători, să aprinzi o lumânare la cei care nu mai sunt astăzi cu noi. Am văzut cu ochii mei cum arată cimitirele şi de asta am considerat că trebuie să investim mai mult. Noi am făcut şi în anii trecuţi anumite alei principale în cimitire, dar acum intrăm şi mai mult şi vom face mai multe alei, vom moderniza zonele acestea, inclusiv capelele de depunere", a mai spus primarul Dragomir.

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor din cadrul Primăriei Municipiului Brăila administrează şapte cimitire cu aproximativ 70.000 de locuri de veci, anul trecut fiind investiţi în lucrări de reabilitare şi modernizare 600.000 de lei, potrivit Agerpres.