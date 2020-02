Primarul Brașovului șochează: George Scripcaru aruncă în stradă o bolnavă de cancer dintr-o locuință socială

O bătrână bolnavă de cancer, din Brașov, este aruncată în stradă de primarul George Scripcaru, care a asmuțit direcția de Asistență Socială să-i emită femeii ordin se evacuare din blocul de locuințe sociale de pe strada Zizinului 144. Motivul: femeia a locuit aici 5 ani, timp în care a avut timp să-și revină din punct de vedere financiar, potrivit brasovstiri.ro.

Lovită de cancer și cu o puternică afecțiune la inimă, bătrâna este programată pentru o operație pe cord în luna mai la București. Și nu este singurul caz, alte 4 persoane cu diferite afecțiuni, care trăiesc de pe o zi pe alta , au primit același ordin de evacuare.

Motivul este același, au avut timp să-și revină din punct de vedere financiar iar acum trebuie să le facă loc altor oameni aflați în dificultate. Pe lângă ordinul de evacuare, Scripcaru nu a venit cu nicio altă soluție.

Ar fi putut să le acorde o casă de la RIAL, dar locuințele acestea sunt pentru apropiații lui și pentru polițiști, procurori și judecători. Sunt prea scumpe pentru a le risipi pentru oameni față de care nu are niciun interes.

Aceste locuințe sunt programate oamenilor din camarila lui George Scripcaru, oameni care au acaparat o bună parte din locuințele din fondul locativ al Brașovului, cele de interes firește, aflate în Centrul Istoric

„Azi am avut o zi cu mare greutate sufletească. Nu înțeleg, este peste puterea minții mele să înțeleg hotărârea d-lui George Scripcaru. Îl știam om cu suflet, cu drag de oameni și de trăirea lor. Doar pentru asta cetățenii orașului i-au dat încrederea lor atâția ani. Este vorba de locuințele sociale din strada Zizinului nr 144. Cum să trimiți decizie de evacuare unei femei bolnave de cancer, care merge în mai pentru operație pe cord la București? Femeia are un băiat de 26 de ani care a făcut împrumut la bancă să-și țină mama în viață. Mama lui este la cumpănă de viață dar așa, în starea asta, merge 3 ore pe zi să muncească să aibă bani pentru traiul zilnic, pentru chirie și utilități. Și parcă nu este de ajuns prin ce trece, crește de 8 ani o fetiță abandonată de părinți. Are 48 de ani și viața pentru ea este o luptă. Certificat de handicap de 375 lei și 704 lei pensie de boală. O altă femeie de 59 de ani cu ciroza, 12 ani a fost în pensie de handicap locomotoriu, acum cu o pensie de 1291 lei, divorțată, a crescut un copil singură. Copil care a terminat în 2018 liceul și abia anul trecut în iarnă a putut găsi un serviciu. Medicamentele, chiria, utilitățile… Cu ce mai rămâi? O altă familie cu doi copii de 9 și 7 ani. Mama lucrează 4 ore ptr 900 de lei ca să poată lua copiii de la școală. Tatăl am reușit azi să-l angajez, prin noblețea d-lui Gica Bloj de la firma Argo-Security. O altă familie soț (32 ani) și soție (31 ani) care au crescut la casa de copii din Făgăraș și Victoria, cu un frate nevăzător (26ani) și cu un copil de 9 ani. Venitul lor pentru 4 persoane vreo 4000 lei, utilități, chirie, medicamente pentru nevazatorul frate… O altă femeie singură 48 de ani cu o fată de 28 și cu o alta de 14 ani. A crescut fetele singură. Cea de 28 de ani lucrează. Venitul lor cam 3000 lei. Utilități, chirie.. Motivul Primăriei Brașov și al Centrului de Ajutor Social este că timp de 5 ani cât au stat la locuința socială mai sus menționată, au avut timp să-și îmbunătățească situația financiară și să-și plătească o chirie, pentru că alții sunt în situație mai gravă ca a lor. Un motiv întemeiat, oare? Toți cei mai sus menționați sunt cu chiria la zi și cu utilitățile la fel. Mai puțin familia provenita din casele de copii. Au fost cu mâna și piciorul în gips și 6 luni au stat în concediu de boală. Trist, foarte trist… Nu mai am cuvinte să scriu ceva. Nu le găsesc o potrivire cuvintelor să spun ce simt și ce gândesc. Am speranța că domnul George Scripcaru va reveni la decizia luată. Poate că nu este informat corect nici dumnealui nici cei de la Asistența Socială. Dosarele cu durerile oamenilor, cu situațiile lor sunt foarte multe și greu de pus în cumpănă celui mai grav ca situație. Nici ei nu pot uneori să facă față nevoilor multe ale celor în cumpănă de viață. Să mă ierți, d-le George Scripcaru, să mă iertați doamnelor de la Asistenta Socială, dacă greșesc acum, aici scriind toate astea. Lumea mea este de oameni buni și cu suflet. Nu cunosc răutatea, invidia și ură. Eu știu doar să ajut dacă pot,.. cu o vorbă sau cu o îmbrățișare…Oameni buni, viața este prea scurtă să trăim în nesiguranță, să judecăm dintr-o funcție viață de copil al nimănui sau viață încercată de cancer… Funcția și noi nu suntem pe vecie aici pe pământ. Suntem trecători. Să le facem pe toate cu suflet, pentru suflete. Să rămână după noi iubirea de oameni, grija față de cel în suferință. Sufletul ne reprezintă, nu funcția și haina de firmă… Să avem zilele precum sufletul.. Eu asta îmi doresc. Vă îmbrățișez pe toți cei care v-ați făcut vreme să citiți rândurile mele”, a scris brașoveanca, Elena Paula Mate pe pagina de Facebook.