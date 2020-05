Primarul din Râmnicu Sărat, despre cei 16 pacienţi transferaţi de la Adjud: Nu sunt asimptomatici sau cu forme uşoare de boală, ci au şi alte afecţiuni

Primarul municipiului Râmnicu Sărat, Sorin Cârjan, afirmă că cei 16 pacienţi transferaţi în spitalul din oraş nu au forme uşoare şi nici nu sunt asimptomatici, aşa cum au fost anunţaţi, ci sunt pacienţi cu COVID-19 care au şi boli cronice sau comorbidităţi. El cere lămuriri Prefecturii Buzău privind modul în care ei au fost transferaţi, anunță news.ro.

Primarul din Râmnicu Sărat susţine, într-o postare pe Facebook, că tot timpul, de la izbucnirea crizei coronavirusului, a înţeles că ţara este într o situaţie aparte şi s-a supus tuturor deciziilor, chiar şi celor pe care nu le-a considerat potrivite pentru oraşul său.

"Mă număr printre cei care, încă de la începutul acestei crize, am manifestat o atitudine responsabilă şi echilibrată, înţelegând că rolul nostru, al celor care luăm astăzi decizii la nivel local sau central, este acela de a căuta soluţii şi rezolva probleme, nicidecum de a purta războaie la nivelui declaraţiilor. Chiar şi atunci când deciziile luate la nivel guvernamental nu ne-au fost pe plac (exemplu - decizia Ministerului Sănătăţii de a transforma Spitalul Municipal în unitate COVID-19 şi închiderea Policlinicii), am inţeles că trebuie să ne subordonăm unui plan naţional şi asta am facut!", afirmă Cârjan.

Primarul critică însă ce s-a întâmplat vineri când, prin ordin de la Bucureşti, s-a decis transferul a 50 de bolnavi din Vrancea la Brăila şi Râmnicu Sărat. Deşi ordinul a fost anulat, pentru că managerul Spitalului din Adjud nu a fost informat la timp, 16 bolnavi au ajuns totuşi la Râmnicu Sărat.

Cârjan spune că, deşi autorităţile din Vrancea anunţau că aceşti bolnavi nu au simptome ori au forme uşoare de boală, în realitate aceştia sunt bolnavi cronic. Primarul critică faptul că aceşti oameni au fost plimbaţi pe drum degeaba.

"Ceea ce s-a întâmplat astăzi depăşeşte orice limită şi mă determină să afirm public dezaprobarea mea faţă de decizia de a transfera pacienţi de la Spitalul din Adjud. Hotărârea aparţine Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, care a decis să transfere pacienţi din judeţul Vrancea către unităţi spitaliceşti din Brăila şi Râmnicu Sărat. Astfel, printr-o adresa transmisă CJCCI Brăila şi Buzău, s-a decis ca 20 de pacienţi de la Spitalul Municipal Adjud să fie transferaţi la Spitalul de Urgenţă Judeţean Brăila şi 30 de pacienţi de la Focşani să fie transferaţi la Râmnicu Sărat, toţi 'pacienţi asimptomatici şi forme uşoare', conform textului adresei. După mai multe ore în care au fost date dispoziţii contradictorii, am fost informaţi că nu se va realiza acest transfer. Şi totuşi, 16 pacienţi au ajuns la poarta spitalului din municipiu nostru şi, conform uzanţelor, au fost preluaţi de personalul medical. Cel mai grav lucru nu a fost faptul că nu a fost nimic clar în această decizie ci că cei mai mulţi pacienţi veniţi de la Adjud nu sunt 'asimptomatici şi forme usoare', conform precizărilor transmise, ci pacienţi cronici şi cu comorbidităţi, care erau internaţi de una, două sau trei săptămâni şi care au fost nevoiţi să facă faţă acestui transport", scrie primarul.

Ca urmare, primarul Râmnicului a anunţat că a transmis o adresă Prefecturii Buzău în care a cerut lămuriri cu privire la modul în care pacienţii au fost transferaţi, dar şi despre faptul că bolnavii nu au fost duşi la Brăila, cum s-a stabilit iniţial, ci au fost aduşi la Râmnicu Sărat.

"Dincolo de toată această telenovelă, sunt însă foarte convins ca pacienţii veniţi astăzi au primit o şansă în plus la viaţă! Le doresc să se întoarcă acasă cu bine şi să nu devină victime ale unor decizii luate pe genunchi! Aceasta este o mică parte a unei realităţi greu de acceptat dar pe care suntem datori, noi, cei responsabili, să o susţinem prin toate mijloacele!", conchide primarul.