Primarul municipiului Giurgiu: 'Anul 2021 a fost un an greu, investiţiile au fost cu 30% mai mici ca anul trecut'

Primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, a declarat vineri, pentru AGERPRES, că investiţiile efectuate în acest an s-au ridicat la aproximativ 17 milioane de lei, mai mici cu aproximativ 30 la sută faţă de anul anterior.

"Anul 2021 a fost un an greu, la 30 octombrie 2020 datoriile se ridicau la peste 24 de milioane de lei, în prezent datoriile însumează puţin peste opt milioane de lei, iar lucrările de investiţii pe care le-am realizat se ridică la aproximativ 17 milioane de lei, în descreştere cu aproximativ 30 de procente faţă de anul anterior. Dacă dăm la o parte toate dificultăţile pe care le-am trecut noi, ca şi comunitate, pot spune că am marcat şi realizări şi aici pot aminti continuarea proiectelor de asfaltare pe mai multe străzi din municipiu. Chiar şi acum, în funcţie de condiţiile meteorologice, sunt executate lucrări de asfaltare la drumurile din oraş. Semnarea contractelor de finanţare pentru mai multe proiecte europene reprezintă o altă realizare din acest an şi aş aminti aici proiectele de reabilitare termică de la Colegiul Ion Barbu şi la Şcoala numărul 6, arondată colegiului, lucrări de reabilitare la Şcoala numărul 3, şcoala 10, Liceul teoretic Nicolae Cartojan, precum şi acordarea burselor de performanţă, de merit şi sociale. Chiar înainte de Crăciun a fost virată către unităţile de învăţământ şi suma de aproximativ 1,46 milioane de lei necesară acordării burselor aferente semestrului doi al anului şcolar 2020- 2021, care s-a adăugat sumei de peste un milion de lei pentru semestrul unu, iar cea mai bună veste este faptul că la sfârşit de an, pe 27 decembrie, a fost semnat contractul de finanţare pentru clădirea cunoscută ca şi Casa Tineretului, un proiect în valoare de peste 15 milioane de lei", a declarat primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu.

Un centru comunitar integrat care să ofere servicii medicale comunitare, alte centre de servicii sociale, educaţionale pentru adulţi, copii, servicii personalizate de ocupare, servicii socio-medicale pentru copii, femei în situaţii de vulnerabilitate, victime ale violenţei domestice, centre de servicii sportive, recreative şi un punct de acces public la informaţii vor funcţiona în Casa Tineretului, potrivit Agerpres.ro.

Banii necesari realizării acestui proiect, în valoare totală de 15,91 milioane de lei, vor fi asiguraţi în proporţie de 95 la sută de la Fondul European de Dezvoltare Regională, trei la sută de la bugetul de stat şi doi la sută de la bugetul local.