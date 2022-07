Primarul municipiului Lugoj, lăsat fără mandat de prefect, anunță că a cerut chiar el măsura: Această situaţie poate fi lămurită doar în instanță

Primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu (PNL), a explicat că, pentru o perioadă de timp, a deţinut paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate şi o carte de identitate de cetăţean român cu domiciliul în Lugoj, acesta fiind motivul pentru care a fost destituit din funcţie de prefectul de Timiş, Mihai Ritivoiu (PSD). Buciu a anunţat că se va adresa instanţei de judecată care va lămuri definitiv şi irevocabil situaţia sa.

"Astăzi, Instituţia Prefectului Timiş a anunţat emiterea unui Ordin de încetare a mandatului meu de primar. Decizia are la bază faptul că, pentru o perioadă scurtă de timp, am deţinut atât un paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, cât şi o carte de identitate de cetăţean român cu domiciliul în municipiul Lugoj. Având în vedere dispoziţiile Codului Administrativ potrivit cărora mandatul de primar încetează de drept dacă primarul îşi schimbă domiciliul în altă unitate administrativ teritorială, am înştiinţat Instituţia Prefectului Timiş cu privire la situaţia în care mă aflu şi am solicitat luarea măsurilor ce se impun, în cel mai scurt timp posibil. Această situaţie poate fi lămurită definitiv şi irevocabil doar în instanţă”, a scris pe pagina sa de Facebook, Claudiu Buciu, primarul municipiului Lugoj, după ce prefectul de Timiş, Mihai Ritivoiu a semnat demiterea sa, potrivit news.ro.

Buciu a precizat că situaţia sa incertă ar fi putut să creeze efecte juridice.

"Care era de fapt pericolul menţinerii unei astfel de situaţii incerte? Actele pe care le-am semnat în calitate de primar, în această situaţie, ar fi putut rămâne fără efecte juridice, situaţie în care nu am considerat corect să rămânem. Chiar dacă actele semnate până în prezent sunt totuşi valabile, conform discuţiilor avute cu autorităţile competente, consider că această situaţie trebuie să înceteze şi să fie luată o decizie de către instanţa de judecată competentă. Am depus cereri de finanţare şi suntem în curs de atragere de finanţări europene de aproape 200 milioane de euro, suntem în plin proces de reformare a aparatului administrativ al Primăriei, avem în continuare o situaţie extrem de grea raportată la sistemul de apă-canal al Lugojului, fapt pentru care am considerat că orice incertitudine cu privire la luarea unor decizii vitale pentru municipiul Lugoj trebuie să înceteze cât mai repede posibil. Vă asigur că, luând în considerare atât decizia luată astăzi, ori decizia instanţei competente (decizii pe care le vom respecta întocmai), vom duce la capăt tot ceea ce am început. Avem soluţii pentru orice situaţie viitoare. Echipa cu care am câştigat alegerile locale din 2020 este determinată şi capabilă să-şi ducă la îndeplinire toate asumările făcute. Lugojul are nevoie de reforme profunde, dureroase pentru noi toţi şi greu de înţeles de cei care desconsideră interesul comun”, a mai scris Buciu.

Prefectul de Timiş, Mihai Ritivoiu a semnat ordinul de încetare a mandatului primarului municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, după ce acesta şi-a modificat domiciliul pentru o lună şi jumătate, contrar prevederilor din Codul Administrativ.