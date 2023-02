Primarul Parisului nu vrea sportivi ruşi la JO 2024 'atât timp cât este război în Ucraina'

La un precedent interviu, la finele lunii ianuarie, primarul oraşului-gazdă se declarase favorabil participării acestora "sub drapel neutru", pentru "a nu-i priva pe sportivi de dreptul de a concura", un compromis pe care îl consideră totuşi "indecent"."Drapel neutru, totuşi nu există cu adevărat", a estimat alesul socialist pentru France Info, făcând totuşi o deosebire între "ruşii disidenţi care vor să defileze sub un drapel neutru al refugiaţilor".Aceşti sportivi care "defilează şi concurează sub drapelul refugiaţilor, nu-l susţin pe Vladimir Putin în agresiunea sa şi vor fi refugiaţi şi disidenţi", a mai spus edilul pentru a-şi motiva schimbarea de opinie."La Tokyo în 2021, după cazurile de dopaj generalizat din Rusia, şi la Beijing în 2022, ei au defilat sub drapel neutru. Eu nu sunt favorabilă acestei opţiuni, o consider total indecentă", a mai spus Hidalgo."Nu putem să permitem unei ţări agresoare să defileze prin faţa noastră ca şi cum nu ar exista", a conchis primarul.Comitetul Executiv al CIO a cerut, recent, "studierea posibilităţilor" prin care sportivii vizaţi pot fi reintegraţi în evenimentele sportive în condiţii stricte, trasând pentru prima dată o linie de parcurs federaţiilor.În detaliu, ruşii şi belaruşii ar putea concura "în calitate de sportivi neutri", cu condiţia să nu fi "susţinut activ războiul din Ucraina" şi să se conformeze "în totalitate Codului mondial antidopaj".Dacă un sportiv nu se conformează cu stricteţe, "federaţia internaţională şi/sau organizatorii competiţiei sportive în cauză vor trebui să-l excludă imediat şi să semnaleze incidentul la CIO, pentru ca forul internaţional să adopte măsuri sau sancţiuni", a precizat forul olimpic.Totodată, Comitetul Internaţional Olimpic a indicat, recent, că modalităţile de a-i autoriza pe sportivii ruşi şi belaruşi trebuie "explorate în continuare".CIO a reamintit că federaţia internaţională a fiecărui sport implicat în Jocurile Olimpice este cea care are "autoritatea unică" în această privinţă.De la debutul invaziei ruse în Ucraina, la finele lunii februarie 2022, ruşii şi belaruşii au fost interzişi de la majoritatea evenimentelor sportive mondiale.