Primarul Timişoarei încearcă să evite în ultimul moment judecata în dosarul DNA - Excepţie privind neregularitatea rechizitoriului

Magistraţii Tribunalului Timiş vor judeca în camera preliminară, joi, cauza privind înstrăinarea mai multor imobile ale primăriei, în perioada 1996-2016, în care sunt părţi pentru "abuz în serviciu", între alţii, primarii Nicolae Robu şi Gheorghe Ciuhandu, în sensul "recalificării chestiunii prealabile", referitoare la actualul edil, transmite Agerpres.

"Recalifică chestiunea prealabilă referitoare la stabilirea cadrului procesual invocată de către apărătorul ales al inculpatului R.N., avocat Sabou Daniel, ca o excepţie privind neregularitatea rechizitoriului, faţă de care se va pronunţa împreună cu celelalte excepţii şi cereri invocate în cauză. Amână judecarea cauzei", se arată, luni, pe site-ul Tribunalului Timiş.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus, la finele anului 2019, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a nouă inculpaţi în legătură cu vânzarea frauduloasă şi la preţuri modice a 207 imobile, majoritatea situate în centrul vechi al municipiului Timişoara. Prejudiciul total este estimat la circa 9.500.000 de euro.



Nicolae Robu spune că în mandatul său au fost vândute două locuinţe modeste, într-o curte comună, unor persoane nevoiaşe şi a susţinut permanent că este nevinovat. Recent, el a afirmat că potrivit avocatului său ales, fapta nici nu se încadrează la "abuz în serviciu".



"Eu nu am vândut nicio casă la niciun ţigan, dimpotrivă, am câştigat în instanţă, pentru municipalitate, trei clădiri importante spitaliceşti în zona centrală şi cele opt cinematografe. Am fost acum la camera preliminară (a Tribunalului Timiş, n.r.) şi vom vedea ce se va întâmpla. Am fost la DNA pentru două magherniţe amenajate ca locuinţe, dintr-o magazie de lemne, într-un fundal de curte, care au fost vândute către nişte amărâţi, cazuri sociale. Vândute, nu cu încălcarea legii. Eu nici nu am ştiut cum stau lucrurile când am fost prima dată la DNA. Am aflat abia ulterior, când mi-am luat avocat, că nici măcar nu s-a încălcat legea, ci o hotărâre de guvern, care trebuia respectată, dar nu a fost încălcată legea aşa cum prevede Curtea Constituţională pentru o faptă, ca să dobândească statut de abuz în serviciu. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare, eu sunt senin şi nevinovat", a susţinut Nicolae Robu.



El a reiterat că a semnat respectivele contracte de vânzare după ce a primit documentele cu patru semnături ale celor din aparatul de specialitate al primăriei, care garantau că totul este conform cu normele în vigoare.