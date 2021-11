Primarul Vergil Chițac: Primul an de mandat a fost 'dens și aprig'. Lucrurile nu se pot schimba peste noapte

Vergil Chiţac (PNL) a afirmat, la un an de preluarea mandatului de primar al municipiului Constanţa, că „lucrurile nu se pot schimba peste noapte”, dar că orașul se mișcă în direcția bună.

"Dragi constănţeni, a trecut un an de când suntem împreună. A fost un an dens şi aprig din multe puncte de vedere, în care ne-am concentrat activitatea în două direcţii principale: muncă de organizare la interior şi muncă de concepţie şi maturizare a marilor proiecte de care municipiul are urgentă nevoie. Am făcut paşi concreţi în toate domeniile de activitate şi am pregătit terenul pentru marile proiecte de infrastructură pe care Constanţa le va implementa începând cu anul 2022. Nu am lăsat nimic la voia întâmplării şi am curăţat modul în care se face treabă în Primărie. În acest fel, am scăpat de practicile păguboase din trecut”, a arătat Vergil Chiţac.

El a menţionat că oraşul se îndreaptă în direcţia potrivită.

"În acest moment, vă asigur că oraşul nostru se îndreaptă în direcţia potrivită. Spun acest lucru cu toată responsabilitatea. Am identificat corect problemele cu care ne confruntăm şi (...) am acţionat în consecinţă. Iar prin publicarea acestui raport de activitate anual, obicei pe care cei dinaintea mea nu l-au avut, trag speranţa că veţi observa o schimbare în bine a modului în care administraţia publică din Constanţa înţelege să îi respecte pe cetăţeni”, a mai transmis primarul Chiţac.

Primarul a afirmat că primul an de mandat a fost unul greu şi că lucrurile nu se pot schimba peste noapte.

"Dragi prieteni, primul an de mandat a fost unul greu, nu ascund acest lucru. În acelaşi timp însă, mi-a oferit garanţia că dacă rămânem uniţi şi facem lucrurile aşa cum am promis şi aşa cum trebuie, Constanţa va redeveni un oraş cu adevărat puternic, din toate punctele de vedere. Lucrurile nu se pot schimba peste noapte, dar, după cum veţi observa, se mişcă în direcţia pe care ne-o dorim cu toţii. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi fost alături şi vă rog să aveţi încredere şi răbdare şi de acum înainte”, a adăugat Chiţac.