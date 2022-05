Primele imagini cu celebrele drone sinucigașe americane, Switchblade, în acțiune în Ucraina (video)

Armata ucraineană a primit deja în arsenal dronele sinucigașe americane Switchblade. Imagini cu primele lovituri pe câmpul de luptă au apărut pe rețelele de socializare. Este indicată ceea ce pare a fi prima înregistrare video a unei lovituri cu drone kamikaze Switchblade asupra trupelor rusești făcută de către Brigada 53 mecanizată din Ucraina.

La mijlocul lunii aprilie, Pentagonul anunța că analizează opțiuni de antrenare a mai multor militari ucraineni în ceea ce privește folosirea dronelor Switchblade pe care le furnizează deja forțelor armate ale Kievului, potrivit CNN.

#Ukraine: The first ever appearance of a US-supplied Switchblade 300 loitering munition (Kamikaze Drone) in combat in Ukraine - these remains were recovered by Russian forces in #Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/gPhL5m9idc — ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 6, 2022

Casa Albă a anunțat din 16 martie că va furniza Ucrainei 100 de drone Switchblade, ca parte a unui pachet de ajutor militar de 800 de milioane de dolari.

Dronele Switchbalde sunt cunoscute drept drone „kamikaze". Sunt drone de mici dimensiuni, portabile, care au focoase și detonează la impact.

Cel mai mic model poate atinge o țintă de până la 10 kilometri distanță, potrivit AeroVironment, compania care le produce.

Rusia folosește la rândul ei modele proprii ale unor drone kamikaze în Ucraina, armata ucraineană afirmând însă că acestea nu prea au succes în a-și lovi țintele.

The Switchblade drone, a one-time use unmanned aerial vehicle is a powerful weapon that can dive bomb its targets, such as tanks & artillery nests, at a range of up to 30 miles & is being supplied by the hundreds to Ukraine for use against Russian forces. https://t.co/kkWgcBh4aO pic.twitter.com/5Mm0m10ytm — CBS Sunday Morning ???? (@CBSSunday) May 1, 2022

Dronele kamikaze folosite de Rusia se numesc ZALA KYB, sunt un tip de „muniții rătăcitoare” - aeronave pilotate de la distanță ce pot sta mai mult timp în aer și pot fi prăbușite intenționat în grupuri de inamici sau vehicule militare.

Dronele ZALA KYB sunt produse de Zala Aero, o subsidiară a grupului Kalashnikov. Acestea pot transporta până la 3 kg de încărcătură (senzori și explozibil), zboară sub plafonul radar, cu o autonomie de peste jumătate de oră, o rază de circa 40 de km și pot prinde o viteză de 130 km/h.