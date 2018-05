Primele imagini cu sonor! Dăncilă, către Papa Francisc: 'Șfinția Voastră, I am very glad for this opportunity'

Guvernul României a urcat pe canalul de Youtube un clip video fără sunet de la întâlnirea pe care premierul Viorica Dăncilă a avut-o cu Sanctitatea Sa Papa Francisc. În presa italiană însă imaginile de la întâlnirea dintre premierul român şi liderul Bisericii Catolice au sonor, după cum arată şi înregistrarea de mai jos.

Astfel, potrivit unui filmuleţ publicat de Rome Reports, Viorica Dăncilă l-a salutat pe Papa Francisc în engleză, spunându-i: „Șfinția Voastră, I am very glad for this opportunity” (in trad. – sunt foarte bucuroasă pentru această oportunitate). În engleză, formula de adresare este Your Holiness (Sfinția Voastră).

Ulterior, premierul României a apelat la un translator. Pe înregistrare se mai aude cum aceasta vorbeşte în limba română atunci când îi oferă liderului Bisericii Catolice cadouri. „Seminţe de mărar… iar aici o să vă bucuraţi de roadele acestui pom mulţi ani de acum încolo”, spune Viorica Dăncilă.

BNR răspunde celor mai recente critici. Cum sunt afectați românii de creșterea ROBOR

Conform CV-ului oficial, Dăncila vorbește „bine” limba engleză și „foarte bine” limba franceză. Papa Francisc vorbește foarte bine cinci limbi străine moderne: spaniolă, italiană, franceză, engleză, germană.

Viorica Dăncilă a efecuat, vineri, o vizită oficială la Vatican, unde s-a întâlnit cu liderul Bisericii Catolice. Premierul României a discutat aproximativ jumătate de oră cu Suveranul Pontif. La final, Guvernul României a transmis imaginile de la această întâlnire fără sonor, un lucru neobișnuit. În presa italiană, însă, scurta înregistrare are sonor.