Primele imagini de la raidul în care soldații americani l-au ucis pe liderul ISIS / VIDEO

Pentagonul a prezentat miercuri o serie de imagini și înregistrări declasificate din timpul operațiunii militare care l-a vizat pe liderul rețelei teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, care se ascundea în provincia Idlib din nord-vestul Siriei, informează site-ul postului CNN.

O înregistrare realizată de o dronă arată elicopterele americane apropiindu-se de locul unde se ascundea Baghdadi, militarii fiind întâmpinați cu focuri de arme. Imaginile arată și distrugerea deliberată a complexului după terminarea operațiunii.

Generalul Frank McKenzie, comandantul Comandamentului Central al SUA, a declarat că ADN-ul folosit pentru a confirma identitatea lui Baghdadi provenea din eșantioane colectate în timpul detenției anterioare a acestuia la Camp Bucca, în Irak.

McKenzie le-a spus reporterilor că nu poate confirma că liderul terorist ar fi început "să se smiorcăie și să plângă" în ultimele momente, așa cum a susținut, duminică, președintele Donald Trump.

Cu toate acestea, generalul american a afirmat că Baghdadi "s-a târât într-o gaură cu doi copii mici și s-a aruncat în aer în timp ce oamenii lui au rămas pe poziții. Așadar, puteți deduce ce tip de persoană era având în vedere această activitate".

McKenzie a spus că informațiile actualizate au dezvăluit că doar doi copii, despre care se crede că aveau sub 12 ani, au rămas cu liderul terorist în momentul în care acesta a detonat vesta cu explozibili.

Oficialul american a declarat că organizația Forțele Democrate Siriene (SDF), o alianță de miliții kurde și arabe, a furnizat "informații" care "ne-au fost de mare ajutor",

McKenzie a afirmat că SDF "aș spune că a luat parte" la operațiune, adăugând însă că doar militari americani au luat parte la atacul propriu-zis.

Generalul a mai explicat că forțele speciale americane a reușit să recupereze documente și dispozitive electronice de la fața locului, înainte ca respectivul complex să fie distrus, în încercarea de a preveni posibilitatea ca ascunzătoarea să devină un altar pentru extremiști.

Abu Bakr al-Baghdadi, pe numele său real Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri, a devenit unul dintre cei mai căutați teroriști din lume în 2014, după ce teroriștii grupării Stat Islamic au capturat orașul irakian Mosul.

Născut în 1971, la nord de capitala irakiană, al-Baghdadi era cleric la o moschee în 2003, în timpul invaziei americane. El a fost membru al grupării Al Qaeda și a proclamat așa-numitul „califat” al Stat Islamic în Irak și Siria în anul 2014.

This video purportedly shows the aftermath of the raid in which Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of the so-called Islamic State, was killed or blew himself up. Pretty sure it was filmed right here https://t.co/tZOnV0r5UI just west of Barisha (باريشا) in Idlib, Syria. pic.twitter.com/yQi12TLTY0