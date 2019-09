Primele locuințe de servociu au fost atribuite medicilor bucureșteni

Cheile primelor locuinţe de serviciu destinate cadrelor medicale care lucrează în spitalele administrate de Primăria Capitalei au fost înmânate, joi, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Spitalul Colţea şi la care au participat premierul Viorica Dăncilă, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, şi primarul general, Gabriela Firea, potrivit Agerpres.

Edilul Capitalei a precizat că, până în prezent, Municipalitatea a achiziţionat 177 de apartamente cu trei camere, două camere sau garsoniere, dar că programul prevede un total de 600 de apartamente, pentru care este estimat un necesar de 20 de milioane de lei. Locuinţele de serviciu au chirii cuprinse între 97 şi 110 lei, acestea fiind situate în patru zone din Capitală (Greenfield, Obor, în sectorul 5 şi în sectorul 6)."Astăzi, practic, înmânăm primele chei, iar de luna viitoare începem următoarea procedură, fiindcă dorim să le achiziţionăm pe toate cele 600, ca să acoperim toate cererile de la acest moment. Am primit şi această întrebare: dacă vor fi de la anul cereri suplimentare, dacă le vom acoperi. Răspunsul este: categoric, da. Pe măsură ce aceia care solicită aceste case capătă încredere, cred că vor fi şi mai multe solicitări. Eu vă spun sincer că au fost medici, asistente care mi-au spus: 'nu m-am înscris în program pentru că nu am crezut că se va întâmpla'", a afirmat Firea.Într-o declaraţie acordată ulterior presei, primarul general a subliniat că Municipalitatea nu putea face achiziţiile în urma unor negocieri directe cu dezvoltatorii, ci doar în baza ofertelor depuse, ţinând cont de criterii precum preţul, calitatea sau accesul la mijloace de transport în comun."Comisia nu poate să stabilească preţurile, face o analiză a ofertelor, iar comparaţia care am văzut că s-a făcut: un paralelism între ceea ce anunţă unii dezvoltatori pe site-uri şi ceea ce au scris sub semnătură în oferte - nu este de datoria noastră să facem aceste verificări. Dar noi am cerut în cadrul procedurii de licitaţie lămuriri de la aceste companii imobiliare şi ne-au justificat că ofertele de pe site-uri au caracter de marketing şi nicidecum nu ar fi în totalitate preţuri reale, unii au scris că nu au fost adaptate. Noi nu puteam să analizăm prin membrii comisiei decât ofertele transmise în scris", a susţinut Gabriela Firea.Prim-ministrul Viorica Dăncilă şi-a exprimat speranţa ca exemplul administraţiei bucureştene să fie preluat şi de alte comunităţi, deoarece este important să se asigure condiţii pentru cadrele medicale, astfel încât acestea să îşi dorească să rămână în România."Pentru Guvernul României, sănătatea reprezintă o prioritate. Dacă primul nostru obiectiv a fost să mărim salariile cadrelor medicale, să mărim salariile medicilor, pentru ca să rămână în România, să nu mai profeseze această meserie valoroasă în alte ţări şi să dorească să rămână acasă, acest lucru trebuie dublat şi de alte măsuri. Atât construirea de spitale, modernizarea şi reabilitarea spitalelor, dar şi dotarea cu aparatură", a spus ea.Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că miercuri a avut o întâlnire, la Ambasada României din Copenhaga, cu mai multe cadre medicale, care au întrebat-o ce face statul român pentru a-i păstra pe medici în ţară."Şi mi-a fost foarte uşor să le spun: s-au majorat salariile. Mâine (joi - n.r.) Primăria Capitalei va înmâna chei unor medici, unor asistenţi medicali pentru a avea locuinţe. Reacţia a fost foarte pozitivă şi eu sper că cei care s-au gândit să plece să nu o facă, iar cei care să gândesc să revină să o facă", a afirmat Pintea.