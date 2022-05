Primele reacții de Sepsi după performanța istorică: Cred că în seara asta am reuşit să salvăm sezonul de tot

Tehnicianul echipei Sepsi, Cristiano Bergodi, a declarat joi seară, după câştigarea Cupei României, că jucătorii săi merită total acest trofeu.

“A fost o seară foarte frumoasă. Echipa a jucat bine mai ales în prima repriză şi acolo s-a decis meciul. Am făcut un meci perfect în prima repriză. Vreau să felicit tot staful, pe toţi băieţii, au făcut un lucru extraordinar. Băieţii merită total cupa. S-a terminat sezonul într-o manieră extraordinară. Primul loc în play-out şi Cupa e foarte frumos. Obiectivul va fi play-off-ul cel puţin. După ne gândim la mai multe. Va fi foarte greu următorul sezon”, a spus Bergodi.

El a vorbit şi despre faptul că la începutul lunii şi-a prelungit contractul: “În zece minute ne-am înţeles pentru prelungire. Am văzut un grup unit, cu spirit de grup, se joacă bine, îmi place estetic să jucăm bine”.

Marius Ştefănescu a declarat că penttru Sepsi a fost o seară magnifică. “Suntem foarte fericiţi. Am mai fost acum doi ani în finală, mă bucur foarte mult. A fost seara perfectă. Cu siguranţă am salvat acest sezon. Cred că în seara asta am reuşit să salvăm sezonul de tot”.

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a câştigat, joi seară, pentru prima dată Cupa României, învingând în finală, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari.

Sepsi a mai jucat finala Cupei în 2020, când a fost învinsă de FCSB, scor 1-0.

Joi seară, pe stadionul Giuleşti, golurile învingătorilor au fost marcate de Ştefănescu ‘22, ’38. Pentru FC Voluntari a înscris Dumitrescu de la Sepsi, în minutul 90+5, în propria poartă.

Ca urmare a succesului de joi, Sepsi va juca în turul doi preliminar al Conference League.