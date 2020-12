Primele țări care au intrat în 2021. Cum au arătat focurile de artificii în Australia și Noua Zeelandă / FOTO & VIDEO

Printre primele națiuni care au intrat în 2021 au fost Australia și Noua Zeelandă. Focurile de artificii au luminat atât cerul din Sydney, cât și pe cel din Auckland.

Un spectacol pirotehnic de 7 minute a marcat, la Sydney, intrarea în anul 2021. Dacă de obicei portul era aglomerat de mii de oameni care sărbătoreau venirea noului an, joi noapte focurile de artificii au fost transmise live, fără ca oamenii să aibă voie să se adune pentru sărbătoare.

În 2021 sunt deja şi locuitorii din Noua Zeelandă. Artificiile au fost lansate de pe Sky Tower din Auckland, cel mai înalt zgârie-nori din emisfera sudică. Primii pământeni care au intrat în noul an au fost, însă, locuitorii din Kiribati și Samoa din Pacific. Rând pe rând vor trece în noul an și ţările Asiei de Est - din Japonia, China şi cele două Corei, până în Filipine, Thailanda şi Maldive. Urmează Asia Centrală şi Orientul Mijlociu.

Primele ţări europene care vor întâmpina 2021 sunt Rusia, ţările din Caucaz, apoi vine rândul nostru şi al vecinilor din Balcani, dar şi mare parte din continentul african. Ultimii vor intra în Noul An cei din Hawaii, Tahiti şi Samoa Americană. Ei vor intra în 2021 abia maine la ora 13.00, ora României.

Din cauza pandemiei de COVID-19, multe state au anulat petrecerile de stradă și focurile de artificii.

