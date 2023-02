Primul indian la conducerea Băncii Mondiale - Biden l-a desemnat pe fostul șef Mastercard

Statele Unite îl nominalizează pe fostul şef al Mastercard Ajay Banga pentru a conduce Banca Mondială (BM), a anunţat joi preşedintele Joe Biden, transmite AP, potrivit Agerpres.

Anunţul vine după demisia surprinzătoare a preşedintelui Băncii Mondiale, David Malpass, înaintată săptămâna trecută. Malpass, numit de fostul preşedinte Donald Trump, va părăsi conducerea băncii multilaterale de dezvoltare, care acordă finanţare de miliarde de dolari pe an economiilor în curs de dezvoltare, cu aproape un an înainte de încheierea mandatului de cinci ani. El nu a precizat motivele deciziei, spunând într-un comunicat că "după ce s-a gândit serios a decis să exploreze noi provocări".Americano-indianul Ajay Banga, în prezent vicepreşedinte la firma de private equity General Atlantic, are o experienţă în afaceri de peste 30 de ani, având diverse funcţii la Mastercard, Crucea Roşie, Kraft Foods şi Dow Inc. Este prima persoană născută în India desemnată pentru a conduce Banca Mondială.Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat că experienţa lui Bang "îl va ajuta să îndeplinească obiectivele Băncii Mondiale de eliminare a sărăciei extreme şi extinderea prosperităţii comune, efectuând schimbările necesare pentru evoluţia eficientă a instituţiei", care include îndeplinirea "ambiţioaselor obiective climatice şi reducerea emisiilor".Banca Mondială a promis să realizeze "un proces de selecţie deschis, bazat pe merite şi transparent" şi a precizat că va accepta nominalizări până în 29 martie.De la înfiinţarea Băncii Mondiale, la finalului celui de Al Doilea Război Mondial, în mod tradiţional Statele Unite au ales liderul instituţiei, în timp ce Europa alege directorul general al FMI.