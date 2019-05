Primul pas a fost făcut - Ministrul Energiei a semnat acordul: 'Construcţia reactoarelor 3 şi 4 va începe peste doi-trei ani'

Oficialii Ministerului Energiei şi cei ai companiei chineze CGN au semnat miercuri acordul investitorilor pentru proiectul reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, ceea ce va permite înfiinţarea unei companii de proiect şi demararea efectivă a construcţiei în următorii doi-trei ani, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton.

"E o zi foarte importantă, din punctul meu de vedere. Ce s-a semnat aici sub ochii noştri nu e o etapă formală a unui proces lung şi greu, ci primul semnal concret în direcţia construirii celor două reactoare. Primul pas după 14 ani de dorinţe şi patru ani de negocieri cu partenerii chinezi, care au fost selectaţi în urma unui proces legal în 2014", a afirmat Anton, conform agerpres.ro Potrivit ministrului, dacă până acum erau două echipe care se întâlneau din când în când, de miercuri, va fi o singură echipă care va putea discuta mult mai repede elementele tehnice."Acum vreo doi ani nu se prea vedea luminiţa de la capătul tunelului, dar în momentul când acest Guvern a luat lucrurile, a început să dezvolte managementul şi să implementeze programul de guvernare, lucrurile s-au schimbat, au altă dinamică şi de data asta discutăm despre un pas important, adică posibilitatea de rezolvare a părţilor tehnice din cadrul acordului de colaborare. Atunci când am preluat, lucrurile lâncezeau, dolce far niente, dar nici departe de expresia asta şi împreună cu partenerii noştri am pus la cale un calendar pragmatic. Iată că putem spune că am trecut de la stadiul de discuţii sterile la stadiul de realizare practică", a mai spus Anton.

El a subliniat că reactoarele 3 şi 4 sunt extrem de importante pentru a acoperi necesarul de energie al ţării în perioada următoare.



"România are avantaje foarte mari în acest sector, expertiză, şcoli bune, ciclu nuclear complet, de la minereu la depozitarea deşeurilor, are avantajul fabricării apei grele şi evident că aceste avantaje trebuie fructificate acum. Să-i urăm succes puiului care să crească bine!", a adăugat Anton.



Ministrul a precizat că anul acesta va fi semnat şi un acord între Guvernul României şi cel chinez şi, dacă toate lucrurile merg bine, lucrările propriu-zise vor începe peste doi-trei ani.



Compania de proiect va realiza un nou studiu de fezabilitate. Cel vechi, realizat de Ernst and Young în 2012, arăta că investiţia necesară pentru cele două noi reactoare este de 6,45 miliarde de euro.



Reactoarele 3 şi 4 vor avea, cumulat, o putere de 1.400 de MW şi vor dubla capacitatea centralei de la Cernavodă.