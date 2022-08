Prinţul Harry şi soţia sa, Meghan, vor merge într-un turneu de caritate în Marea Britanie şi Germania

Prinţul Harry şi soţia sa, Meghan, urmează să meargă în septembrie în vizită în Marea Britanie pentru a participa la evenimente caritabile, relatează luni dpa.

Harry şi Meghan vor merge şi în Germania ca parte a turneului lor pentru a sprijini "mai multe evenimente caritabile aproape de inimile lor", a declarat purtătorul lor de cuvânt.

Cuplul va călători la Manchester pentru summit-ul "One Young World", un eveniment care reuneşte tineri lideri din peste 190 ţări, pe 5 septembrie, potrivit Agerpres.ro.

Ducesa de Sussex este consilier al organizaţiei, alături de Justin Trudeau, Sir Richard Branson şi Jamie Oliver, printre alţii, şi va susţine un discurs la ceremonia de deschidere a evenimentului.

Ei vor merge apoi în Germania pentru a lua parte pe 6 septembrie la evenimentul Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, înainte de a reveni în Marea Britanie pentru premiile WellChild din 8 septembrie, unde Harry va rosti un discurs.

Vizita lor în Marea Britanie este prima călătorie în ţară de la ceremoniile organizate cu ocazia Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a la începutul lunii iunie, când cei doi au participat la o slujbă la Catedrala St Paul.