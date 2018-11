PROBLEME în PNL: Stabilirea candidaților la europarlamentare a fost AMÂNATĂ din cauza unor 'SITUAȚII SPECIALE'

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat luni că finalizarea procesului de evaluare a candidaturilor partidului pentru Parlamentul European a fost amânată cu cel puţin două săptămâni, iar până miercuri se vor strânge toate candidaturile pentru scrutinul local pentru municipiile reşedinţă de judeţ, urmând ca liberalii înscrişi în cursă să participe la o campanie internă.

"Suntem în curs de a primi candidaturile depuse în celelalte municipii reşedinţă de judeţ. (...) Până miercuri vom avea toate candidaturile depuse şi la primăriile de sector şi la primăriile municipii reşedinţă de judeţ. Am luat o decizie de a amâna un pic procedura în două municipii reşedinţă de judeţ unde avem nişte situaţii speciale. De asemenea, am amânat finalizarea procesului de evaluare pentru candidaturile la Parlamentul European cu cel puţin două săptămâni, prin decizie a Biroului Executiv. (...) Procesul de evaluare este un proces care trebuie să fie obiectiv, care să ţină cont de toate trăsăturile, calităţile. De asemenea, avem şi un sondaj în curs de derulare şi vrem să ţinem cont de criterii şi de încrederea de care se bucură candidaţii", a explicat Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

Întrebat dacă intenţionează să candideze la europarlamentare, el a răspuns: "Ştiţi că nu mi-am depus candidatura. (...) Am această posibilitate, sunt preşedintele partidului. Obiectivul meu este să conduc partidul spre victorie în alegeri. De asemenea, sunt candidat al partidului la funcţia de prim-ministru al României şi aş prefera să-mi consum întreaga energie pentru atingerea acestui obiectiv".

El a adăugat că Vasile Blaga ar putea coordona campania pentru europarlamentare.

"Încă nu am luat o decizie. Cu siguranţă, experienţa pe care o are în derularea campaniilor îl face un candidat foarte bun pentru echipa de campanie", a menţionat Ludovic Orban.

El a prezentat procedura privind departajarea candidaţilor PNL pentru primăriile municipiu reşedinţă de judeţ, amintind că în competiţia pentru desemnarea candidatului la Primăria Capitalei s-au înscris Florin Cîţu, Ionel Dancă, Ciprian Ciucu şi Gabriel Dumitraşcu.

"Fiecare candidat care se înscrie în cursă trebuie să prezinte un program de guvernare locală şi un plan de campanie. Pe parcursul campaniei fiecare candidat va prezenta ideile, soluţiile atât în interiorul partidului, cât şi în afara partidului. Singura restrângere pe care am fixat-o pentru candidaţii înscrişi în cursă este să nu-şi atace colegii de partid, acesta fiind un criteriu de eliminare. Dacă un candidat îşi atacă un coleg de partid, practic iese din cursa pentru primărie, în rest există o libertate deplină în ceea ce priveşte promovarea ideilor, soluţiilor pe care le are fiecare candidat. Fiecare candidat în perioada de campanie are posibilitatea să-şi crească notorietatea, gradul de încredere, să se profileze conform aşteptărilor cetăţenilor din fiecare municipiu reşedinţă de judeţ, urmând ca după finalizarea campaniei în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ şi în fiecare sector să efectuăm sondaje de opinie astfel încât la baza desemnării candidaţilor PNL la primăriile din municipiile reşedinţă de judeţ să avem clar o imagine de măsura în care candidaţii pe care îi avem se bucură de încredere, sunt apropiaţi de profilul cerut de alegători, au soluţii viabile, au potenţial de creştere şi intenţie de vot", a afirmat Orban.

El a menţionat că până pe 15 martie se va desfăşura campania internă pentru primăriile de municipii de judeţ, iar apoi vor începe sondajele de opinie de la nivelul central al PNL.

"În baza sondajelor de opinie, urmează să finalizăm procedura şi să desemnăm candidatul din fiecare municipiu reşedinţă de judeţ până la jumătatea anului viitor", a arătat preşedintele PNL.

