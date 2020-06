PROBLEME la Facebook, după ce tot mai multe firme își retrag reclamele: Mark Zuckerberg pierde 7,2 miliarde de dolari

Mark Zuckerberg pierde 7,2 miliarde de dolari, după ce mai multe companii au scos publicitatea din reţeaua Facebook Inc, potrivit Indexului Bloomberg Billionaires.

Acţiunile companiei de socializare au scăzut vineri cu 8,3%, cel mai mult în trei luni, după ce Unilever, una din companiile cu cele mai mari investiţii de publicitate din lume, s-a alăturat altor mărci pentru a boicota reclamel pe reţeaua de socializare. Unilever a spus că va înceta să cheltuiască bani cu publicitatea pe Facebook în acest an.

Citește și: Dialog spumos între avocata lui Liviu Dragnea și Marian Ceaușescu: ‘Nu fugiți!’, ‘Eu nu fug, plec!’

Valoarea Facebook a scăzut cu 56 de miliarde de dolari din valoarea de piaţă şi a dus valoarea netă până la 82,3 miliarde de dolari, potrivit Indexului Bloomberg Billionaires.

Acest lucru l-a mutat şi pe directorul executiv Facebook cu o treaptă pe locul patru, depăşit de şeful Louis Vuitton, Bernard Arnault, care a urcat un loc pe locul trei în topul celor mai bogaţi oameni din lume, împreună cu Jeff Bezos şi Bill Gates, scrie mediafax.ro.

Citește și: Silviu Mănăstire spulberă anchetele lui Tolontan referitoare la mafia care acționează în colaborare cu Poliția Locală Sector 4: ‘Pistol cu apă’

Companiile de la Verizon Communications Inc. până la Hershey Co. au oprit reclamele pe reţelele de socializare, după ce criticii au spus că Facebook nu a reuşit să asigure o verificare corectă a dezinformărilor pe platformă. Coca-Cola Co. a declarat că va întrerupe toată publicitatea plătită pe toate platformele de socializare timp de cel puţin 30 de zile.

Zuckerberg a răspuns vineri criticilor tot mai mari în legătură cu dezinformarea de pe site, anunţând că va eticheta toate postările legate de vot cu un link care încurajează utilizatorii să se uite la noul său centru de informare a alegătorilor.

Citește și: Rareș Bogdan dă semnalul: E momentul! .