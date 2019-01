Probleme URIAȘE la Congresul +PLUS: Dacian Cioloș nu se poate alege președinte

Sunt probleme uriașe de organizare la Congresul partidului +PLUS. Din cauza unor defecțiuni tehnice, sistemul de vot a cedat și nu poate fi operat. La ora transmiterii acestei știri, organizatorii au decis să ia o pauză pentru a încerca remedierea defecțiunilor.

Acest sistem a căzut exact în momentul în care se alegea președintele partidului, singurul candidat fiind Dacian Cioloș.

Dacian Cioloș a apucat să-și rostească discursul și a spus că proiectul lui este România.

"Proiectul meu, pe care vi-l propun astăzi, nu este doar un partid sau nu este în primul rând un partid. (...) Proiectul meu este România şi ştiu ce avem de făcut - să mergem la europarlamentare şi să dăm primul test politic, să obţinem rezultate foarte bune, apoi să construim un proiect solid pentru alegerile prezidenţiale, să creştem o listă politică pentru adminstraţia publică locală şi să câştigăm alegerile locale, (...) să devenim prima forţă politică din România după alegerile parlamentare. Pentru asta e nevoie de fiecare dintre dumneavoastră, aici, în partid, să construim împreună o nouă elită politică, un proiect inovativ şi care să surprindă pe toată lumea, o organizaţie care să permită membrilor ei să înveţe şi să crească în politică, dar pentru ceilalţi, nu pentru sine, să înţeleagă ce datorează societăţii şi cum trebuie să lupte ca să o modeleze într-una mai bună", a transmis Cioloş.



Potrivit fostului prim-ministru, PLUS se îndreaptă spre 10.000 de membri de partid validaţi, aspect despre care a spus că reprezintă "o performanţă uriaşă pentru o singură lună de existenţă".



"Am făcut acest partid pentru că am simţit această singurătate şi eu şi noi şi am simţit-o într-un anumit fel, mai ales după ce s-a terminat 2016 şi a început 2017 şi pentru că singura soluţie pentru toţi cei care se simt singuri este să arătăm că suntem împreună şi că putem fi împreună. Acest moment e doar un început, ne-am supărat destul, am suferit destul de sentimentul neputinţei, am dat prea mult vina unii pe alţii şi ne-am victimizat suficient. De azi, nu doar că nu mai suntem singuri, dar vedem clar ceea ce avem de făcut şi e simplu asta - să avem curajul să fim, în primul rând, noi înşine, fără să cerem aprobarea altora pentru asta, să fim convinşi că şi noi putem şi, în primul rând, nu depindem de alţii", a adăugat Cioloş.