Problemele de sănătate nu-i dau pace! Liderul Braziliei: 'Am simţit o durere şi am fost supus unei examinări'. El va fi operat

Preşedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a anunţat luni că va fi supus în septembrie unei intervenţii chirurgicale pentru extracţia unui calcul renal, informează marţi AFP, conform agerpres.ro.

Bolsonaro, 65 de ani, s-a confruntat deja cu mai multe probleme de sănătate, pe lângă contaminarea sa cu noul tip de coronavirus, probleme ce au necesitat patru operaţii în urma atentatului cu cuţit a cărui victimă a fost în 2018, în timpul campaniei sale electorale.

"Am simţit o durere şi am fost supus unei examinări. Însă eu mă simt bine. Probabil, are legătură cu vârsta", a explicat preşedintele brazilian la CNN Brasil.



Bolsonaro a anunţat la începutul lui iulie că a fost contaminat cu noul tip de coronavirus, înainte de a da asigurări în august că s-a vindecat datorită hidroxiclorochinei, medicament a cărui eficienţă împotriva virusului nu a fost deocamdată demonstrată ştiinţific.



La începutul epidemiei, preşedintele brazilian a calificat COVID-19 drept "o gripă uşoară", iar ulterior s-a opus măsurilor de izolare decise de guvernatorii mai multor state din Brazilia.