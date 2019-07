Procurorul care a luat-o cu forța pe Sorina, la judecata CSM. Inspecția Judiciară cere suspendarea din funcție

Secția pentru procurori în materie disciplinară discută, miercuri, suspendarea din funcție a Mariei Pițurcă, procurorul care a luat-o cu forța pe Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Aramă, pentru a o duce la familia adoptivă. Procurorul s-a prezentat miercuri la sediul CSM, conform Mediafax.

Procurorul Maria Pițurcă s-a prezentat, miercuri, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, acolo unde la ora 10.30 este programată ședința Secției pentru procurori în materie disciplinară, care discută suspendarea sa din funcție.

Pe 2 iulie, Inspecţia Judiciară anunța că a început cercetarea disciplinară faţă de procurorul Maria Piţurcă, care a intervenit în cazul fetiţei din Mehedinţi, şi că propune suspendarea sa până la finalizarea anchetei. Piţurcă este cercetată pentru manifestări ce dăunează prestigiului justiţiei.

"Există indicii cu privire la săvârşirea abaterilor disciplinare constând în „manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu” şi respectiv „exercitare a funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni”, se arată într-un comunicat de presă al Inspecţiei Judiciare.

Procurorul Maria Piţurcă, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetiţei de 8 ani din Mehedinţi, a susținut că nu a tras de copil în timpul intervenţiei şi că a încercat să o ia în braţe. „Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu ... Am încercat să-l iau în braţe. Am reuşit să o iau în braţe şi am dus-o în braţe la tată. Nu s-a mai filmat. Şi ea va fi oricum examinată fizic şi vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deţinere ilegală a acestui copil”, a spus Maria Piţurcă.

Fetiţa a fost luată cu mascaţii din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, după ce a fost înfiată de o familie din America.