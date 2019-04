Procurorul care l-a interceptat pe Băsescu, la interviul cu Toader : Magistratul vorbește despre tensiunile din sistemul judiciar

Marian Drilea, procurorul DIICOT care l-a interceptat pe Traian Băsescu în unul dintre dosarele instrumentate, susține interviul pentru funcția de procuror general al României. Magistratul s-a referit la tensiunile din sistemul judiciar, mentionand ca cel mai inalt reprezentant al Ministerului Public trebuie sa aiba un rol de mediere, si nu sa emita judecati de valoare din perceptii proprii. Drilă este mulțumit de cadrul legislativ in care isi desfasoara activitatea.

"La acest moment, datorită experienței acumulate, a echilibrului, al putea să modific puțin aceste aspecte controversate și tensiunile din Ministerul Public și din sistemul judiciar, in ansamblul lui, din România. Dacă nu exista mod de actiune unitar, in care sa existe consiliere, dialog tensiunile se vor accentua. (..) Aceasta cultura a dialogului este blocata prin prisma faptului ca fiecare din parteneri de dialog incearca sa isi expuna punctul de vedere, nu din dorinta de argumentare, ci din dorinta de a il elimina pe celalalt partener de dialog. Consider ca avem un cadru legislativ coerent, cu garantii suficiente de independenta, ceea ce la un moment dat creeaza o discrepanta, o impartire a opiniilor, e generata de factorul uman si perceptia proprie. Cred ca cel mai inalt reprezentant al Ministerului Public nu trebuie sa emita judecati de valoareprin perspectiva propriilor perceptii, ci dupa consultarea tuturor factorilor", a spus Marian Drila în fața comisiei condusă de Tudorel Toader.