Producătorii ruşi de petrol rămân cu un pas înaintea sancţiunilor occidentale

Europa tocmai a impus cele mai dure sancţiuni de până acum împotriva ţiţeiului rusesc, însă transportatorii şi rafinatorii aduc petrolul pe piaţă ascunzând originea acestuia.

Unii carburanţi despre care se crede că sunt parţial fabricaţi pe bază de ţiţei rusesc au ajuns în New York şi New Jersey luna trecută, scrie The Wall Street Journal, citat de Mediafax.

Petrolul a fost adus prin Canalul Suez şi peste Atlantic de la rafinăriile indiene, mari cumpărători de petrol rusesc, relevă date Refinitiv şi o analiză realizată de Centre for Research on Energy and Clean Air cu sediul în Helsinki.

În urma invadării Ucrainei şi sancţiunilor lansate de SUA şi UE, traderii fac eforturi pentru a ascunde originile petrolului rusesc pentru ca acesta să ajungă în continuare pe piaţă. Petrolul este ascuns în produse rafinate ca motorina, benzina şi produse chimice.

Petrolul este de asemenea transferat între nave pe mare, o metodă folosită pentru achiziţia şi vânzarea de petrol iranian şi venezuelean aflat sub sancţiuni. Petrolul se îndreaptă mai apoi către China, India şi Europa Occidentală, potrivit companiilor de transport naval.

Astfel de metode riscă să erodeze eficacitatea sancţiunilor occidentale.

Exporturile de petrol rusesc au înregistrat o revenire în aprilie, după ce au scăzut în martie odată cu intrarea în vigoare a primelor sancţiuni occidentale, arată Agenţia Internaţională de Energie. Exporturile petroliere ale Rusiei au crescut cu 620.000 de barili, la 8,1 milioane de barili pe zi, aproape de nivelurile de dinaintea războiului, cea mai mare creştere fiind consemnată în relaţia cu India.

Importurile ţării au avansat puternic la 800.000 de barili pe zi de la începutul războiului, de la 30.000 de barili pe zi anterior. Aceasta se datorează probabil discountului foarte mare la petrolul rusesc.

Centre for Research on Energy and Clean Air monitorizează exporturile de combustibili fosili ruseşi şi rolul acestora în finanţarea războiului din Ucraina. „Ţiţeiul rusesc este rafinat în India, o parte din el fiind mai apoi vândut în SUA“, arată oficialii organizaţiei.

Exporturile indiene de produse petroliere rafinate au crescut puternic de la începutul războiului. Livrările zilnice către Europa au crescut cu o treime, iar cele către SUA cu 43% trimestrial.

După cum se întâmplă şi în cazul petrolului iranian, cea mai bună opţiune pentru Rusia şi clienţii săi este să-şi ascundă din ce în ce mai mult livrările.

Cumpărătorii chinezi încearcă să ascundă petrolul rusesc pentru a evita costurile ridicate ale transportării acestuia, arată traderii.

Mai degrabă decât să plătească transportul pentru toată distanţa până în China, firme ca Unipec, divizia de trading a uriaşului chinez Sinopec, transportă ţiţei rusesc pe distanţe scurte către o navă mai mare şi apoi îl transferă, potrivit traderilor.