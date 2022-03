Producătorii şi vânzătorii de bărci, afectaţi de criza sanitară şi de războiul din Ucraina

Piaţa ambarcaţiunilor de agrement din România este afectată de criza sanitară, creşterea preţurilor utilităţilor şi de războiul din Ucraina, un vânzător de bărci produse în străinătate susţinând că până anul viitor nu va putea livra nicio barcă nouă pe piaţa din România, din cauza lipsei materiei prime, potrivit Agerpres.

Directorul unei societăţi comerciale care produce ambarcaţiuni din aluminiu, Romulus Cheş, a declarat pentru AGERPRES că, dacă în timpul pandemiei nu a avut probleme în ceea ce priveşte procurarea de materii prime, lucrurile s-au schimbat la finele anului trecut, atunci când a revenit cererea producătorilor."Termenele de livrare au crescut faţă de cele anterioare pandemiei. Practic, am avut comenzi făcute în ianuarie şi livrate în noiembrie. Am ajuns în situaţia în care aproape că ne închideam activitatea, din cauză că nu aveam materie primă. Cele mai mari probleme le-am avut cu aluminiul, unde ne-am bazat mult pe Alro Slatina. Au fost şi creşterile preţurilor la utilităţi. Cum ei sunt foarte mari consumatori de energie, preţul aluminiului a crescut de aproape trei ori. Am ajuns acum la un maxim istoric", a afirmat Romulus Cheş.În acest context, preţurile practicate pentru bărcile din aluminiu produse de firma pe care o reprezintă au crescut cu 40%, iar cererea de pe piaţa românească a scăzut aproape de zero, în timp ce clienţii europeni au acceptat noile tarife."Peste 90% din producţie o furnizăm firmelor din statele europene şi avem comenzi pentru următoarele şase luni. Nu ştim ce se va întâmpla însă după aceea în ceea ce priveşte aprovizionarea cu materiale. Noi mai avem stocuri de aluminiu, dar nu ştim cum va fi livrarea pe termen mediu şi lung. Războiul din Ucraina afectează destul de mult întreaga piaţa, Rusia fiind unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din lume", a precizat Romulus Cheş.El a mai spus că bărcile din aluminiu sunt preferate de clienţii din statele europene celor din fibră de sticlă, datorită faptului că sunt mai uşoare şi mai rezistente, chiar dacă sunt mai scumpe.În acelaşi timp, unul dintre vânzătorii de ambarcaţiuni produse în străinătate, prezent pe piaţă de aproape 14 ani, Marian Machedon, a declarat că efectele lockdown-ului de la începutul crizei sanitare se simt acum mai accentuat."Acum, se resimte de fapt reculul din prima perioadă a pandemiei, când au fost lockdown la nivel global. Atunci au fost foarte multe fabrici care şi-au oprit producţia, s-au consumat stocurile avute şi evident a urmat acest recul pe care-l simţim acum. Pentru că producătorii nu au materie primă, nu sunt disponibile bărci noi. Niciun furnizor din străinătate nu ne poate distribui ambarcaţiuni decât în 2023, nu există motoare, din acelaşi motiv, iar la motoare, după cum bine ştiţi, avem o criză de componente electrice, cip-uri şi aşa mai departe. La fel, toată gama de accesorii. Vestele de salvare, de exemplu, sunt disponibile cu mari sincope sau cu termene de livrare de ordinul lunilor", a afirmat managerul Marian Machedon.El a mai spus că, de la începutul anului, 20 de clienţi au preferat să renunţe la bărcile dorite, atunci când au aflat că le vor primi abia anul viitor, menţionând că deocamdată nu poate şti ce majorări de preţuri vor fi în a doua parte a acestui an."Acum, producătorii mici de ambarcaţiuni nu pot garanta un preţ şi spun că primesc comanda, dar recunosc că nu ştiu preţurile la care vor livra produsele. Firmele mari au anunţat creşteri de preţuri de până la 20%, iar ele se vor menţine în următoarele luni, însă mai departe nu se ştie ce se va întâmpla şi cât de mari vor fi majorările", a menţionat Marian Machedon.Potrivit acestuia, anual, producătorii de bărci din străinătate anunţă majorări de preţuri de până la 10% faţă de cele din anul precedent.