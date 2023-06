Producătorul de aluminiu Alro inaugurează o investiţie de 11 milioane dolari în instalaţia de reciclare ecologică

Alro SA, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitatea de producţie, a inaugurat o investiţie de 11 milioane dolari în tehnologie şi protecţia mediului la unitatea sa de Eco-Reciclare din Slatina. Capacitatea de reciclare a companiei creşte cu 60.000 tone pe an, în urma instalării a două cuptoare cu dublă cameră, a unui cuptor de menţinere şi a instalaţiei aferente de captare şi tratare a gazelor arse, potrivit news.ro.

”Alro SA (BVB: ALR), unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitatea de producţie, a inaugurat o investiţie de 11 milioane dolari în tehnologie şi protecţia mediului la unitatea sa de Eco-Reciclare din Slatina. Compania a instalat două cuptoare cu dublă cameră, un cuptor de menţinere şi instalaţia aferentă de captare şi tratare a gazelor arse”, informează compania.

Potrivit companiei, tehnologia de ultimă generaţie va avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra mediului, menţinând emisiile ALRO sub cotele aprobate la nivelul UE.

„Deşi mediul de afaceri foarte provocator ne-a forţat să ne adaptăm planurile de dezvoltare pentru a ne menţine poziţia pe piaţa internaţională, o direcţie strategică a rămas neschimbată, şi anume angajamentul nostru de a creşte eficienţa şi de a reduce consumurile totale, iar investiţia în Instalaţia de Reciclare Ecologică sprijină aceste planuri. Suntem hotărâţi să ne continuăm eforturile pentru a diversifica portofoliul de produse, a creşte eficienţa şi a reduce amprenta asupra mediului”, a declarat Marian Năstase, preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro.

În 2013, Alro a pus în funcţiune Instalaţia de Reciclare Ecologică (etapa I), constând dintr-un cuptor cu dublă cameră, un cuptor cu inducţie, un cuptor de menţinere şi staţia de captare şi tratare a gazelor aferentă, având ca scop furnizarea unei părţi din aluminiul lichid din surse alternative, înlocuind parţial aluminiul produs prin electroliză.

Consumul specific de energie electrică al procesului de reciclare a deşeurilor din aluminiu este cu 95% mai mic decât cel înregistrat pentru producţia de aluminiu electrolitic, ceea ce are un impact pozitiv asupra costurilor totale de producţie.

De asemenea, aluminiul poate fi reciclat la infinit fără a-şi pierde proprietăţile, ceea ce îl face un metal ideal pentru economia circulară şi cu emisii reduse de carbon.

Urmând această strategie, la sfârşitul anului 2023 capacitatea de reciclare a companiei urmează să fie mărită cu circa 60.000 tpa, în urma instalării a două cuptoare cu dublă cameră, un cuptor de menţinere şi instalaţia aferentă de captare şi tratare a gazelor arse (etapa II). Proiectul reprezintă prima etapă de dezvoltare a Instalaţiei de Reciclare Ecologică şi va susţine decizia strategică a ALRO de a reduce dependenţa de alimentarea cu energie electrică şi de a creşte producţia cu valoare adăugată.

”Ca urmare a acestor investiţii, Alro face un pas important într-o lume cu emisii scăzute, deoarece compania a crescut constant capacitatea de reciclare a deşeurilor de aluminiu, iar în curând va ajunge la 100.000 tone pe an deşeuri solide din aluminiu reciclate”, precizează producătorul de aluminiu.

Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt: ALRO SA - producătorul de aluminiu, Alum SA - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracţie a bauxitei, Vimetco Extrusion SRL – producător de aluminiu extrudat, Conef SA – societate de tip holding şi de management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding şi Bauxite Marketing Ltd – marketing, Vimetco Trading – vânzări de aluminiu. Având această structură, Grupul a creat un lanţ de producţie integrat, asigurând materiile prime pentru Alro.

ALRO este o subsidiară a Vimetco PLC (Republica Cipru), un producător global de aluminiu primar şi prelucrat integrat vertical. Structura acţionarilor ALRO este: Vimetco PLC (54,19%), Pavăl Holding (23,21%), Fondul Proprietatea (10,21%) şi alţii (12,39%).

ALRO este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi vertical, după capacitate, din Europa, având o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa aluminiu electrolitic, 100.000 de tone pe an de aluminiu reciclat şi o capacitate de 332.000 de tone pe an de aluminiu turnat şi facilităţi de procesare de 140.000 de tone pe an de aluminiu laminat la cald şi la rece şi profile extrudate. Principalele pieţe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană, dar Compania are exporturi şi în SUA şi Asia.