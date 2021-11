Profa de dicție îl ironizează pe premierul Florin Cîțu

Melania Medeleanu, unul dintre cei mai cunoscuți profesori de dicție de la noi, a vorbit în emisiunea “La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean” despre obligația politicienilor de a le vorbi clar și pe înțelesul lor celor care i-au votat.

“E o chestiune de igienă să faci asta în momentul în care devii politician sau în care ai un cuvânt de spus din perspectivă publică, pentru că, în secunda în care deschizi gura, n-o faci pentru tine. Dacă vrei s-o faci pentru tine stai în oglindă, ești cel puțin Al Pacino, n-o să fie niciun fel de problemă. Dar dacă le vorbești oamenilor și vrei să-i convingi, e o formă de respect să iei câteva cursuri de dicție înainte și să te asiguri că vei vorbi suficient de clar să te înțeleagă. (...) Când îți respecți alegătorul, te gândești inclusiv la felul și la forma în care mesajul tău va ajunge la ei. Când te doare la bască și când, efectiv, nu contează, nu te interesează oamenii care te-au ales, atunci… asta se va vedea imediat în felul în care vorbești.” - a spus Melania Medeleanu la Digi 24.

Fosta vedetă tv l-a ironizat pe premierul Florin Cîțu. În momentul în care moderatoarea a spus “să nu dăm nume”, Melania Medeleanu a replicat: “Bine, să nu spunem Cîțu!”