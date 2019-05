Profeția lui Ion Cristoiu: planul final după condamnarea lui Liviu Dragnea + mutarea greșită a PSD

Jurnalistul Ion Cristoiu a indicat, luni, după condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, că se va ajunge la un guvern de uniune națională.

„(Strategia PSD de acum încolo - n.r.) ar trebui sa fie acceptarea planului acesta urias, pentru este un plan urias, care a constat in prima etapa in dezastrul la europarlamentare si al doilea pas condamnarea, planul final fiind un guvern de uniune nationala. Iohannis nu are interesul unui Guvern al lui inainte de prezidentiale, ca sa nu aiba nicio responsabilitate. Dupa parerea mea PSD va ceda functia de premier si va avea functie de vicepremier. PSD va accepta, in loc sa plece de la guvernare si sa ia Ponta jumatate din deputati, sa faca un guvern condus de Rares Bogdan”, a spus Cristoiu la Antena 3.

Potrivit acestuia, PSD ar fi trebuit sa-si anunte de duminica seara iesirea de la guvernare.

Citește și: SURSE - Dăncilă a preluat PSD

PRIMA REACȚIE din vârful PSD după condamnarea lui Dragnea: ce urmează în partid și la guvernare

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare .