Profesor de la Universitatea din Oxford: 'Nu avem scuză pentru lipsa de informare. Oamenii se opun globalizării şi cunoaşterii'

Oamenii nu au nicio scuză pentru lipsa de cunoaştere, a spus, în cadrul Galei ZF 2022, Ian Goldin, profesor de globalizare şi dezvoltare la Universitatea din Oxford, director al programelor Oxford Martin privind Schimbări tehnologice şi director fondator al Şcolii Oxford Martin.

„Nu avem nicio scuză pentru lipsa de cunoaştere. Ştim ce se întâmplă cu schimbările climatice, nu mai putem spune ce spuneam acum 30 de ani. Cu această cunoaştere vin şi responsabilităţi – să continui să înveţi, să cunoşti statisticile şi să acţionezi. Vedem o creştere a extremismului în politică, la fel ca acum 500 de ani. Cu toţii am beneficiat nemărginit de eliminarea barierelor privind comerţul, de fluxurile de capital şi ştiinţă, cât şi de democratizarea sistemelor politice. Totuşi, vedem cum acest lucru este ameninţat în ziua de astăzi. Vedem că oamenii se opun globalizării şi cunoaşterii, în vreme ce susţin partide extremiste. Acest lucru se datorează faptului că ne simţim mai nesiguri. Globalizarea s-a mişcat atât de rapid încât „defectul fluturelui globalizării” ne atinge pe toţi; am văzut acest lucru în pandemie. Pandemia nu a fost prima criză a globalizării, ci criza financiară din 2008-09”, a spus Ian Goldin, potrivit Mediafax.

Din 1996 până în 2001, Ian Goldin a fost director executiv şi director general al Banca de Dezvoltare a Africii de Sud (DBSA) şi consilier al preşedintelui Nelson Mandela. Din 2001 până în 2006, a fost vicepreşedinte al Băncii Mondiale şi director de politici al grupului. El a condus colaborarea Băncii cu ONU, UE şi alţi parteneri. În această perioadă, el a fost reprezentant special la ONU şi a făcut parte din consiliul executiv al ONU şi din grupul operativ de reformă al ONU. Anterior, Ian a fost economist principal la BERD şi director al Programelor de Comerţ şi Creştere Durabilă la Centrul de Dezvoltare al OCDE. A fost numit cavaler de către guvernul francez, ales ca lider global de mâine de Forumul Economic Mondial şi a primit numeroase premii. A publicat peste 60 de articole de jurnal şi 23 de cărţi, precum Age of Discovery, The Butterfly Defect, Is the Planet Full?, Divided Nations şi Globalization for Development.

„Trăim într-un timp marcat de schimbări extraordinare. Ritmul schimbării creşte tot mai mult, întrucât sunt din ce în ce mai multe idei şi suntem tot mai conectaţi. Dacă nu ţii ritmul şi nu ştii ce se întâmplă, dacă nu te informezi din surse bune, precum Ziarul Financiar, vei rămâne în urmă. Dacă nu îşi dezvolţi viteza de învăţare, vei rămâne tot mai mult în urmă. Aşa este definită globalizarea. În primul rând, vorbim despre globalizarea ideilor. Trăim o a doua Renaştere. Ne amintim de Renaşterea de acum 500 de ani pentru că reprezenta apogeu inovaţiei, mai ales în Europa. La fel ca astăzi, locul a devenit mult mai important, în pofida evoluţiei tehnologiilor informaţiilor. Apoi a venit tiparul lui Gutenberg, care le-a permis oamenilor să împartă idei – o creştere exponenţială a proceselor de învăţare”, a adăugat profesorul.

Gala marchează 24 de ani de existenţă a Ziarului Financiar. Evenimentul aniversar este şi ocazia cu care Ziarul Financiar lansează catalogul Top 100 cele mai valoroase companii din România, ajuns la ediţia a XVII-a, şi va premia cele mai valoroase zece companii şi bănci din economie.