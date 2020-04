Profesor de matematică: 'Reluarea cursurilor în unităţile de învăţământ nu se poate face mai devreme de luna septembrie'

Un profesor de matematică cu 35 de ani de experienţă consideră că trebuie găsite modalităţi de închidere a anului şcolar fără redeschiderea unităşilor de învăţământ, întrucât protejarea copiilor, a familiilor acestora şi a dascălilor este cea mai importantă. Dascălul crede că şi în septembrie şcolile vor trebuie deschise cu precauţie. ”Conţinuturile şcolare se pot recupera. Viaţa şi sănătatea, NU”, a scris profesorul pe Facebook, postarea sa adunând sute de comentarii şi mii de distribuiri, potrivit news.ro.

Radu Prisăcaru a postat, sâmbătă, pe Facebook un mesaj în care-şi exprimă punctul de vedere cu privire la redeschiderea şcolilor.

Dascălul explică că nu este expert în educaţie, dar are o vechime de 35 de ani ca profesor de matematică şi a urmat un master în psihologie organizaţională şi numeroase cursuri internaţionale având ca obiect educaţia.

”Reluarea cursurilor în unităţile de învăţământ nu se poate face mai devreme de luna septembrie, şi atunci, cu prudenţă. Motivul? Protecţia elevilor, a familiilor lor şi a cadrelor didactice. Şcolile pot asigura igiena corespunzătoare a spaţiilor, în cele mai multe cazuri. Măşti? Zilnic, pentru toată lumea, mă îndoiesc că pot asigura... Şi chiar dacă ar fi posibil: copiii, mai ales cei mici, vor să se atingă, vor să te atingă. Aleargă, se joacă împreună. Nu poţi să-i struneşti, orice ai face! Să nu-mi spuneţi că vor alerga cu masca pe figură... Un singur copil transmiţător, poate aduce boala în familiile altor câteva sute, la părinţi, la bunici. O poate transmite şi cadrelor didactice. Astfel, în doar câteva zile, obţinem o ţară de infectaţi, cu lucrurile scăpate de sub control”, a scris profesorul pe Facebook.

Potrivit acestuia, finalizarea anului şcolar se poate face uşor, printr-o excepţie: mediile pe semestrul II se încheie cu o notă, cu două, fără teză.

”Acolo unde elevul nu are nicio notă, se poate dubla media pe primul semestru sau se poate găsi o formulă viabilă. Examenele de evaluare Naţională sau Bacalaureat trebuie suspendate în acest an. Media de admitere se poate lua media ultimilor 4 ani”, a ai scris profesorul.

Acesta consideră că predarea online este bună pentru a ţine copiii ocupaţi pe timpul pandemiei şi pentru ca să-i încurajăm să continue învăţarea.

”Dar este ea, oare, eficientă? Ca să poţi ţine o lecţie de calitate online, trebuie să o pregăteşti 2-3 zile. Şi tot nu poţi fi sigur că ajunge acolo unde trebuie. Personal, consider că lecţiile digitale sunt doar un adjuvant pentru lecţiile clasice. O completare, pentru mai buna înţelegere a lucrurilor. Blended-learning. Câţi dintre profesori pot ţine lecţii de calitate online? Cu feedback, cu tot? Câţi elevi au infrastructura pentru a participa la acestea? Nu cumva există o mare discriminare aici? Câţi elevi participă la lecţii, chiar dacă au infrastructura necesară? Chiar dacă ordinul de ministru instituie obligaţii, pentru cadrele didactice, pentru părinţi, pentru elevi, nu spune ce se întâmplă în caz contrar! În timpul comunismului, mergeam cu elevii în practică agricolă cam 2 luni. Noi, profesorii, puteam să restructurăm materia în aşa fel încât să parcurgem cu bine, eficient, toate conţinuturile. Eu însumi sunt produsul unui astfel de învăţământ! Iată că putem face şi acum asta: în noul an şcolar, putem relua conţinuturile care nu au fost predate acum! Mai ales că avem 25% ore la dispoziţia profesorului. Va fi ceva mai dificil, dar nu imposibil! Am încredere că se poate”, a mai scris profesorul.

Acesta şi-a încheiat postarea astfel: ”Stimaţi părinţi! Sănătatea copiilor e mai presus de orice! Luptaţi pentru asta. Conţinuturile şcolare se pot recupera. Viaţa şi sănătatea, NU”.

Postarea profesorului a strâns sute de comentarii şi mii de distribuiri.

În condiţiile în care specialiştii spun că de cele mai multe ori copiii nu sunt afectaţi de virus, având eventual forme uşoare, unii dintre cei care comentează vorbesc despre copiii cu comorbidităţi pentru care infectarea ar putea fi fatală.

De asemenea, se vorbeşte foarte mult despre copiii care ar putea duce virusul la membri ai familiilor cu diferite alte afecţiuni.