ALERTĂ - Profesorii au primit o ofertă mai bună de la Guvern, liderii sindicali nu au refuzat-o din start

Președintele Federației „Alma Mater”, Anton Hadăr, a declarat luni, la Antena 3, că sindicatele din învățământul preuniversitar, care negociază cu Guvernul ieșirea din grevă, au primit în această seară de la Executiv o ofertă „mai bună”.

„Am iesit dintr-o sedinta cu liderii. Fiecare din cele 3 sindicate trebuie sa consulte in seara asta membrii. Am avut o oferta noua, mai buna. In ceea ce priveste masurile pe termen scurt, de tranzitie, acel element numit sustinere pentru cariera didactica in educatie s-a imbogatit finaciar cu aproape 1.500 de lei, adica 2.000 lei pentru prima parte pe 5 iunie si alti 2.000 de lei mai incolo. Asta inseamna in bani 571 in lei pe luna pana la aparitia legii noi a salarizarii”, a declarat Hadăr.

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat și el la Antena 3. „Reactia mea nu poate fi decat una singura, trebuie adusa oferta la cunostinta colegilor, avem acum o sedinta a conducerii. Oferta trebuie sa ajunga in toate unitatile de invatamant si maine se va da un raspuns clar”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă oferta i se pare acceptabilă, el a răspuns: „Nu trebuie să-mi placă mie, eu vreau să aud opinia colegilor, dacă se ridică la nivelul așteptărilor lor. Ei sunt singurii îndreptățiți să stabilească dacă oferta e acceptabilă și garanțiile oferite de Guvern pot fi de încredere. Eu vreau să las fiecare coleg să se pronunțe. Nu vreau să mă antepronunț”.

Ce șanse sunt să se încheie greva, a fost întrebat liderul sindical? „Sincer, nu știu, colegii vor hotărî”, a răspuns Nistor. „Sunt într-o ședință cu 70 de lideri din județe, ei trebuie să ia legătura cu fiecare organizație”.