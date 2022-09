Profeția lui Ion Cristoiu: 'Dezvăluirile despre Traian Băsescu au creat condițiile pentru ca teza Fraudării alegerilor din 2009 să fie crezută'

Gazetarul Ion Cristoiu continuă seria analizelor în urma declarațiilor făcute de Mircea Geoană despre alegerile din 2009. Vezi și: Mircea Geoană, despre alegerile prezidențiale: 'În 2009 am câștigat alegerile prezidențiale și au fost denaturate dintr-un pact cu diavolul'

Cristoiu consideră că Mircea Geoană e tot mai aproape să candideze la următoarele alegeri prezidențiale, având în vedere și evoluția lui Traian Băsescu după ce nu a mai fost președinte.

„În 1 septembrie 2022, la 13 ani de la prezidențialele din 2009, Mircea Geoană reia acuzația. Față de alte dăți el e acum mult mai categoric și mult mai explicit.

De ce? Pentru că Mircea Geoană va candida la prezidențiale. El știe însă că în campania electorală ( cînd aceasta va începe în chip oficial, deocamdată Mircea Geoană duce una pe șest) secvența Țopăielii riscă să fie folosită cu deosebită eficiență, pentru umplerea de ridicol. Cu deosebită eficiență, deoarece nimic nu e mai periculos în România pentru un politician decît imaginea de tip penibil”, a scris Ion Cristoiu, pe blogul său personal.

„Dacă însă opinia publică se convinge că în 2009 Mircea Geoană chiar a cîștigat, atunci Țopăiala nu mai e Țopăială, ci manifestarea tipică a unui cîștigător. În plus, ipostaza de victimă a unui Pact cu Diavolul îi va spori capitalul de simpatie.

Are șanse Mircea Geoană să fie crezut? Are. Cu o singură condiție: Să apară dovezi precise ale Conspirației sub forma unor documente ținute pînă acum prin seifuri.

Dezvăluirile despre Traian Băsescu au creat condițiile pentru ca teza Fraudării din 2009 să fie crezută.

Și fără a fi adepți ai Teoriei Conspirației te întrebi cum de a ieșit la țanc de la SRI dosarul de informator și cum de e acuzată fiica de afaceri de corupție pentru campania electorală din 2009.

Pare că Forțele Interne și Externe care au optat pentru Geoană – Președinte au ținut cont de necesitatea de a justifica Țopăiala din 6 decembrie 2009, seara.

Nu știu dacă victoria lui Traian Băsescu e rezultatul unui Pact cu Diavolul.

Prin urmare, nu știu dacă în seifurile unor instituții se află dovezi zdrobitoare în acest sens.

Dacă sînt, Mircea Geoană n-a făcut altceva decît să dea semnalul ca aceste documente vor ieși în lume, după sistemul Dosarului de la Securitate al lui Traian Băsescu.

Dacă nu sînt, Mircea Geoană n-ar trebui să insiste pe această teză.

Riscă să fie mai penibil decît în imaginea Țopăielii fără rost”, a conchis gazetarul.