Profeție sumbră făcută de Ponta: 'Noul Guvern Ciolacu are o sarcină cumplit de grea'

Fostul premier al României, Victor Ponta, susține că noul Guvern condus de Marcel Ciolacu trebuie să conducă țara într-o perioadă extrem de dificilă. El a făcut referire în special la condițiile economice din țară.

„Foarte buna analiza! Va fac un rezumat: DIN RAU IN MAI RAU. Economia romaneasca a fost adusa aproape de faliment in timpul Guvernelor Orban - Citu - Ciuca . Romania a functionat in ultimii 3 ani doar pe imprumuturi cu dobanzi din ce in ce mai mari . Noul Guvern Ciolacu are o sarcina cumplit de grea . Dar, daca nu merge economia si nu sunt bani - toate promisiunile pentru profesori, pensionari, personal medical , politisti raman vorbe goale . PSD a mai scos Romania din Criza si in 2000 si in 2012 . Sa speram ca o sa reuseasca din nou (chiar daca stim ca la Alegeri iar o sa apara focile nervoase sa lupte cu “ciuma rosie” si cu “anticorupti”)”, a spus Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.