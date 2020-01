Profilerul școlit la FBI, care l-a descusut pe Dincă, vine cu dezvăluiri incendiare: 'Nu a reprezentat o problemă pentru el' să ardă cadavrele

Profilerul Poliţiei Române, omul care a intrat în mintea lui Gheorghe Dincă, a vorbit în exclusivitate pentru Digi24 despre profilul celui numit „monstrul din Caracal”. Dorin Dumitran spune că Dincă a ajuns să ucidă pentru că s-a înstrăinat de familie şi nu a suportat ruptura. Le-a tratat pe cele două fete ca pe nişte obiecte şi nu putea nici măcar să le spună pe nume. A minţit mult şi a povestit lucruri care s-a întâmplat doar în imaginaţia lui, dar ofiţerul psiholog a reuşit să îl descoasă şi să îl facă să îi fie ruşine de faptele sale. Totuşi, expunerea mediatică şi faptul că a fost analizat şi de specialiştii FBI, i-au crescut lui Dincă tupeul şi stima de sine şi l-au făcut să se creadă VIP.

Reporter: Cine este Gheorghe Dincă din perspectiva dvs.?

Dorin Dumitran, ofițer psiholog în Poliția Română: Este un om care și-a desfășurat viața în mod coerent, corect în cea mai mare parte a sa și care a deviat ulterior din cauza unei problematici sufletești personale. Consider că nu s-ar fi întâmplat ceea ce declară el că s-a întâmplat dacă nu ar fi suferit de această îndepărtare față de familia lui. Cred că a fost momentul în care şi-a pierdut eşafodajul, familia sa. Lui nu-i plăcea să fie înconjurat de oameni. El de zece ani se strânge ca un păianjen când prinde o muscă, se înfăşoară în sine. De aceea și foarte puțini îi călcau curtea și, probabil că dacă ar fi păstrat contactul cu familia și dacă el reușea să se mențină într-o activitate lucrativă de grup, sunt sigur că el nu ar fi ajuns în acest punct. El reușea să se ventileze din mai multe puncte de vedere, emoțional, afectiv, sexual, așa cum a fpcut-o de-a lungul vieții, fără a ridica probleme deosebite. Dar acești factori au constituit armarea pistolului, dincolo de definițiile care se dau că este violator în serie, serenitatea este confirmată prin însăși această perioadă în care el a gândit lucrurile. I-au venit în spate anumite experienţe sexuale, imagerie sexuală foarte virulentă şi recurentă, care l-au făcut să îşi schimbe ţintele, moment în care el începe să greşească. El s-a descurcat în viața sa intimă, pe care nu am să o deconspir în cele mai mici detalii și i-am promis că nu fac lucrul acesta, s-a descurcat în viața cu partea feminină adultă și pentru că acestea au știut cum să-l trateze. Este mare lucru să refuzi, să pui la îndoială o masculinitate fără a jigni și să ai o comunicare bună. Nu s-a mai întâmplat același lucru în cazul acestor două minore, care se aflau sub îngrijirea unor părinți. Iar aici a greșit și știe. Și-a schimbat, prin schimbarea țintelor prin comiterea infracțiunilor de care este acuzat, el a greșit prin schimbarea modului de operare, care l-a luat totalmente pe nepregătite. El nu știa că pentru a contenționa victimele, pentru a le ține în casă, întreaga viață ți se schimbă. Dacă ai o minoră pe care vrei să o ții mai mult timp în casă asta va atrage după sine necesitatea unui bun management – în limbaj tehnic – al acestor minore, pentru că lucrurile de care el este acuzat sunt cumplite. Nu se mai descurcă cu ele în momentul în care le aduce în casă, pentru că sunt tinere, sunt reactive și dacă ar mai fi știu cum să pună problema față de el, cu siguranță că nu – acesta este punctul meu de vedere exclusiv – nu ar mai fi scăpat.

Reporter: El recunoaște la un moment dat că le-a ars pe ambele fete. Cum vă explicați că un om poate ajunge până la un astfel de nivel?

Dorin Dumitran: Nu este gândul de a da foc. Este grija oricărui criminal de a șterge urmele, de a le distruge, de a scăpa de cadavre. Nici măcar un hoț de buzunare nu rămâne cu portofelul la el, ci îl plasează mai departe. Referitor la această tehnologie a morții la care el va recurge în cele din urmă, în afară de faptul că constituia o practică zilnică pentru el, la Caracal era o practică socială să se dea foc la groapa de gunoi și la fel de fel de obiecte. Dar nu a reprezentat o problemă pentru el și niciun caz nu a studiat de tratat de Mina Minovici care spune în cât timp se poate incinera un cadavru.

Reporter: Cum se raporta la fete?

Dorin Dumitran: Ca la nişte persoane care nu au drept de apel, drept urmare le și depersonalizează. Dacă te apropii de numele persoanei, dacă îi ştii istoria de viaţă, te tulburi ca criminal. Şi atunci este mai uşor să îi spui fata din aprilie, fata din iulie. El a fixat foarte bine temporal pe finalul interviului. Este o măsură de autoprotecție pentru el, dar se chinuie cu în același timp. Ceea ce trăiește nu-i face bine, apropierea de fapte și detaliile extrem, de urâte îi fac rău și a trebuit să-i alimentez curajul pentru a o face. Asta a fost cred că cea mai grea muncă, a-l face să se apropie de foc, focul semnificând persoana și personalitatea fetelor, fetele văzute ca ființe vii. Era confortabil pentru el să le vadă ca ființe lipsite de viață, ca pe simple obiecte de satisfacere sexuală. Eu pot să spun că am avut un privilegiu, cu toată încărcătura deosebită a acestui dosar, să stau 12-14 ore pe zi, timp de aproape patru luni.

Reporter: Au urmat niște interviuri filmate și niște discuții deschise cu el, a fost comunicativ din prima?

Dorin Dumitran: Blocaj a existat și la mine, și eu am avut un bloca, pentru că trebuia să disting între informațiile reactualizate din memorie și cele reactualizate din imaginație, inventate, să ne le spunem minciuni. Însă, în momentul în care observi anumite tulburări de memorie, când informațiile se amestecă încât și subiectul povestitor se încurcă, trebuie să faci aduci la lumină cele mai relevante informații. Asta s-a realizat încă de la Caracal, când am beneficiat de sprijinul celui mai bun optofotometrist din România și care m-a lămurit ce înseamnă terenul pe care el spune că l-a străbătut în tentativa lui de a o arunca pe Luiza în Dunăre. El nu știa multe lucruri, dar eu și colegii mei nu ne-am dus niciodată nepregătiți și a avut o surpriză, în sensul că a recunoscut și chiar i-a fost rușine de noi că ne-a mințit. Nici n-am mai ajuns la Corabia a doua zi, pentru că i-am spus: hai să ne întoarcem acasă, pentru că ne duci în lanul de porumb. Oricum eram în lanul de porumb prorpiu-zis, ulterior s-a făcut un plan de investigații. Împreună cu cei mai buni pe care îi are DIICOT ne-am sfătuit care a fi cel mai bun plan de investigație. Înseamnă o serie de întrebări pe care ți le pui tu ca anchetator, plan de investigații care se transformă ulterior în plan de interogatoriu.

Reporter: Cum a fost pentru Gheorghe Dincă faptul că l-au analizat specilaiștii de la FBI?

Dorin Dumitran: L-au întărit foarte mult, i-a stimulat supremația și orgoliul, mi-a creat mari probleme de comunicare din acel moment, pentru că începe să bagatelizeze orice intervenție a colegilor mei. Pe românește: i-a crescut tupeul fantastic.