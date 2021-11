Profit uriaș pentru Gazprom după ce preţul gazelor naturale în Europa a doborât record după record

Grupul rus Gazprom PJSC a anunţat, luni, un profit net record de 581,8 miliarde ruble (7,8 miliarde de dolari), în trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu pierderile de 251 miliarde de ruble, în perioada similară a anului trecut, după ce preţul gazelor naturale în Europa, principala sursă de venituri pentru grupul controlat de Kremlin, a doborât record după record, transmite Bloomberg, citat de agerpres.

Cifra de afaceri a crescut cu 70% până la 2.370 miliarde de ruble, de asemenea un maxim istoric pentru un singur trimestru, de la 1.400 miliarde de ruble în urmă cu un an.

Cel mai mare producător mondial de gaze naturale profită de pe urma unei creşterii istorice a preţurilor şi problemelor de aprovizionare din Europa, cea mai mare piaţă de export a Gazprom. Livrările de gaze ruseşti spre continentul european au fost limitate, pe măsură ce Rusia a dat prioritate refacerii stocurilor interne, iar aceasta a intensificat concurenţa cu Asia pentru gaze lichefiate.Gazprom a precizat că preţul său mediu de vânzare a gazelor naturale pentru Europa şi alte regiuni a urcat la 313,40 dolari pentru 1.000 de metri cubi în trimestrul al treilea al acestui an, de la 117,2 dolari pentru 1.000 de metri cubi în urmă cu un an.După anunţarea acestor rezultate acţiunile Gazprom au crescut cu până la 3,6% la bursa de la Moscova, după ce în ultima lună au scăzut pe fondul incertitudinilor cu privire la durata procedurilor de aprobare pentru proiectul gazoductului Nord Stream 2. Această conductă, care ar permite Rusiei să livreze direct Europei 55 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, ar reduce riscurile de tranzit pentru Gazprom şi ar permite Rusiei să majoreze livrările de gaze pentru Uniunea Europeană, dacă va fi nevoie.Rezultatele - record anunţate de Gazprom pentru trimestrul al treilea semnalează faptul că grupul rus ar putea să anunţe cele mai mari dividende din istoria sa.Mitch Jennings, analist la Sova Capital, care citează declaraţiile făcute de către managerii de la Gazprom la o recentă întâlnire cu investitorii, spune că grupul rus estimează că dividendele pentru 2021 se vor ridica la cel puţin 50 de ruble pe acţiune. Dacă aceste planuri se vor materializa, dividendele plătite de Gazprom pentru acest an ar fi de trei ori mai mari decât actualul record în materie de dividende plătite de Gazprom, 16,61 ruble pe acţiune în 2018.Gazprom, primul producător mondial de gaze naturale, asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizionează Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal - Europe, via Belarus şi Polonia, precum şi gazoductul Nord Stream, care face legătura între Rusia şi Germania, via Marea Baltică.Exporturile de gaze naturale ale Gazprom, în afara Rusiei, au crescut cu 10,4% în ritm anual, până la 158,8 miliarde metri cubi, în primele zece luni ale acestui an, însă cea mai mare creştere procentuală (272,2%) s-a înregistrat în cazul livrărilor spre România, conform datelor publicate anterior de grupul rus.